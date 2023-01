라미네이트 라벨 시장 규모는 2030년까지 미화 572억 달러에 도달하고 글로벌 패키징 산업에서 연평균 4.5% 성장할 것입니다

English Korean

Denver, CO, Jan. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- “기법별 라미네이트 라벨 시장(수작업, 브러시 온, 스프레이 온 및 자동 라미네이션), 마감(광택, 반광택, 무광택 및 기타)” 이라는 제목의 새로운 연구 보고서를 발표했습니다 . ), 재료별(폴리프로필렌, 폴리에스테르 필름, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐, 비닐 등), 인쇄 잉크별(자외선 경화형 잉크, 용제형 잉크, 핫멜트형 잉크, 수성 잉크 등), 인쇄 기술(플렉소 인쇄, 스크린 인쇄, 디지털 인쇄, 오프셋 인쇄, 활판 인쇄, 그라비어 인쇄 등), 수직 산업(식품 및 음료, 의료 및 건강 관리, 소비재, 화장품 및 개인 관리 용품, 자동차, 화학 및 기타) ) 및 지역별 - 연구 데이터베이스에서 글로벌 및 지역 산업 개요, 시장 정보, 종합 분석, 과거 데이터 및 예측 2022 – 2030”.

“최신 연구에 따르면 글로벌 라미네이트 라벨 시장 규모 및 매출 기준 점유율 의 수요 는 2021년 미화 385억 달러로 평가되었으며 2030년까지 약 미화 572억 달러를 넘어 연 복합 성장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년에서 2030년까지 예측 기간 동안 약 4.5%의 비율(CAGR).”

라미네이트 라벨이란 무엇입니까? 적층 라벨 산업은 얼마나 큽니까?

적층 라벨 보고서 범위 및 개요:

포장은 제품 홍보 및 브랜딩에 중요한 역할을 합니다. 비즈니스 전략의 필요성에서 비즈니스 전략의 필수적인 부분으로 긴 여정을 여행했습니다. 따라서 국제 시장에서 제품 판매를 향상시키는 중요한 도구로 부상하고 있습니다. 포장 라벨은 시장의 다른 주요 업체와 경쟁하는 데 중요합니다. 개발 기술과 혁신적인 시장 전략으로 적층 라벨 포장이 시장에 도입되었습니다. 이러한 유형의 포장은 더 매력적이고 저항력이 강하며 소비자 참여를 유도하고 내구성이 있으며 유연합니다.

노출 과 같은 장점으로 인해 시장에서 쉽게 접근할 수 있습니다 . 이 라벨은 폴리프로필렌, 폴리에스터 및 기타 라미네이팅 재료를 사용하여 제조됩니다. 예를 들어, Brother P-Touch PT-1230PC는 USB 라벨 프린터로 어디에나 들어갈 수 있을 만큼 작으며 소프트웨어가 필요하지 않고 컴퓨터에 연결하여 프린터에 추가하고 텍스트 편집기에서 인쇄하기만 하면 됩니다. 프린터 자체는 짧은 시간 내에 12mm 라미네이트 라벨을 인쇄합니다. 그것은 꽤 쉽고 휴대 가능합니다.

https://www.zionmarketresearch.com/sample/laminated-labels-market 의 무료 샘플 보고서에 액세스 하려면 여기를 클릭 하십시오 .

(이 보고서의 무료 샘플은 요청 시 제공됩니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.)

당사의 무료 샘플 보고서는 다음으로 구성되어 있습니다.

2022년 업데이트된 보고서에는 소개, 개요 및 심층 산업 분석이 모두 포함되어 있습니다.

COVID-19 팬데믹 발병 영향 분석이 패키지에 포함되어 있습니다.

약 290페이지 이상의 연구 보고서(최근 연구 포함)

요청에 대한 자세한 장별 지침 제공

2022년 규모, 점유율 및 추세를 그래픽으로 표현한 업데이트된 지역 분석

포함 표와 그림이 업데이트되었습니다.

보고서의 최신 버전에는 상위 시장 참가자, 비즈니스 전략, 판매량 및 수익 분석이 포함됩니다.

시온 시장 조사 연구 방법론

(이 보고서의 샘플은 배송 전에 COVID-19 영향 연구를 포함하도록 수정되었습니다.)

글로벌 라미네이트 라벨 시장: 성장 동력

FMCG, 의약품 및 소비자 내구재 제품에 대한 수요 증가는 글로벌 라미네이트 라벨 시장의 성장을 강화할 것입니다. 또한 전 세계적으로 식품 및 음료 제품의 높은 소비로 인해 향후 시장의 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다. 제약 및 의료 부문은 더 큰 제품 포트폴리오를 위해 전 세계 라미네이트 라벨 패키징 시장을 강화하고 있습니다.

또한 시장 성장을 강화하는 다른 부문은 가구, 전자 제품, 자동차, 페인트 등입니다. 세계 시장 성장의 주요 원동력인 많은 제조업체의 비용 효율적인 라벨링이 가장 중요합니다. 반대로, 자본 투자와 관련된 위험은 향후 라미네이트 라벨 패키징 시장의 성장을 방해할 수 있습니다.

TOC @로 보고서 사본을 직접 구매하십시오. https://www.zionmarketresearch.com/buynow/su/laminated-labels-market

보고범위

보고서 속성 세부 2021년 시장 규모 미화 385 억 달러 2030년 예상 시장 규모 미화 572 억 달러 CAGR 성장률 4.5% CAGR 기준연도 2021년 예측 연도 2022-2030 주요 시장 참여자 Stickythings Limited, Avery Dennison Corporation, Torraspapel Adestor , RR Donnelley & Sons Company, Bemis Company, Inc., Constantia Flexibles Group GmbH, Bemis Company, Inc., Coveris Holdings SA, CCL Industries Inc., Flexcon Company, Inc. 및 3M Company 등. 주요 세그먼트 마감재 별, 재료별, 인쇄 잉크별, 인쇄 기술별, 업종별, 지역별 대상 주요 지역 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 구매 옵션 귀하의 연구 요구에 맞는 맞춤형 구매 옵션을 요청하십시오. 구매 옵션 살펴보기

적층 라벨 시장 : 세분화 분석

글로벌 라미네이트 라벨 시장은 기술, 마감, 재료, 인쇄 잉크, 인쇄 기술, 업종 및 지역에 따라 분류됩니다.

인쇄 기술을 기반으로 시장은 플렉소 인쇄, 스크린 인쇄, 디지털 인쇄, 오프셋 인쇄, 활판 인쇄, 그라비어 인쇄 등으로 구분됩니다. 플렉소 인쇄 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 플렉소 인쇄는 디지털 인쇄, 오프셋 인쇄 등과 같은 다른 인쇄 방법과 비교할 때 더 큰 적응성을 제공하기 때문에 라미네이트 라벨에 자주 사용됩니다. 이를 통해 다공성, 비다공성, 평면 및 거친 표면에 적용할 수 있습니다. 플렉소그래픽 인쇄는 UV 경화형, 수용성, 솔벤트 기반 등을 포함한 광범위한 잉크 유형과 더 잘 호환됩니다. 고성능은 자동화 및 속건성 잉크로 인한 이점입니다. 또한 환경 지속 가능성, 뛰어난 이미지 재현성, 제작 비용 절감 등의 이점을 제공합니다.

글로벌 라미네이트 라벨 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

기술별

손으로 적용

브러시 온

스프레이-온

자동 라미네이션

마감까지

광택

반광택

매트

기타

재료별

폴리프로필렌

폴리에스터 필름

폴리에틸렌

폴리염화비닐

비닐

기타

인쇄 잉크로

자외선 경화 잉크

용제 기반 잉크

핫멜트 기반 잉크

수성잉크

기타





인쇄 기술별

플렉소그래픽 인쇄

스크린 인쇄

디지털 인쇄

오프셋 인쇄

활판 인쇄

그라비아 인쇄

기타





업종별

식음료

의료 및 건강 관리

소비재

화장품 및 개인 관리

자동차

화학

기타





기술별(수작업, 브러시 온, 스프레이 온 및 자동 라미네이션), 마감(유광, 반광, 무광 및 기타), 재료(폴리프로필렌, 폴리에스테르 필름)별 전체 "라미네이트 라벨 시장 탐색 , 폴리에틸렌, 폴리 염화 비닐, 비닐 등), 인쇄 잉크 (자외선 경화 잉크, 솔벤트 기반 잉크, 핫멜트 기반 잉크, 수성 잉크 등), 인쇄 기술 (Flexographic 인쇄, 스크린 인쇄, 디지털 인쇄, 오프셋 인쇄, 활판 인쇄, 그라비어 인쇄 등), 수직 산업(식품 및 음료, 의료 및 건강 관리, 소비재, 화장품 및 개인 관리 용품, 자동차, 화학 등) 및 지역별 - 글로벌 및 지역 산업 https://www.zionmarketresearch.com/report/laminated-labels-market 의 개요, 시장 정보, 종합 분석, 과거 데이터 및 예측 2022 – 2030” 보고서

경쟁 구도

글로벌 라미네이트 라벨 시장을 지배하는 주요 경쟁 업체 중 일부는 다음과 같습니다.

스티키씽즈 리미티드

에이버리데니슨 주식회사

토라스파펠 아데스터

RR Donnelley & Sons 회사

(주)베미스컴퍼니

Constantia Flexibles Group GmbH

(주)베미스컴퍼니

Coveris Holdings SA

CCL 산업 Inc.

플렉스콘 컴퍼니

3M 회사





1차 연구의 주요 통찰력 :

리서치 예측자가 공유한 분석에 따르면 라미네이트 라벨 시장은 예측 기간(2022-2030) 동안 약 4.5%의 CAGR로 확장될 것으로 보입니다.

수익 측면에서 라미네이트 라벨 시장 규모는 2021년 약 385억 달러였으며 2030년까지 572억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

공산품에 대한 수요 증가와 전 세계 가처분 소득 증가와 같은 요인은 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 가능성이 있습니다.

이 기술을 바탕으로 자동 라미네이션 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

마무리를 기준으로 광택 세그먼트는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

소재를 기반으로 폴리에스터 필름 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 확보할 것입니다.

지역을 기준으로 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.





질문이 있으십니까? 전문가에게 문의: https://www.zionmarketresearch.com/inquiry/laminated-labels-market

이 보고서에서 답변한 주요 질문:

적층 라벨 산업의 시장 규모와 성장률 예측은 무엇입니까?

라미네이트 라벨 시장을 앞으로 나아가게 하는 주요 추진 요인은 무엇입니까?

적층 라벨 산업의 주요 기업은 무엇입니까?

라미네이트 라벨 시장은 어떤 부문을 다루고 있습니까?

Laminated Labels Market 샘플 보고서 및 회사 프로필의 무료 사본을 받으려면 어떻게 해야 합니까?





주요 제공 사항:

매출별 시장규모 및 전망 | 2022-2030

시장 역학 – 주요 트렌드, 성장 동인, 제약 및 투자 기회

시장 세분화 – 기술별, 마감재별, 재료별, 인쇄 잉크별, 인쇄 기술별, 업종별, 지역별 세부 분석

경쟁 구도 – 상위 주요 공급업체 및 기타 저명한 공급업체

귀하의 요구 사항에 따라 이 보고서에 대한 사용자 지정 요청 - https://www.zionmarketresearch.com/custom/416

(우리는 귀하의 특정 연구 요구 사항에 맞게 보고서를 조정합니다. 보고서 사용자 정의에 대해 영업 팀에 문의하십시오.)

지역분석 :

지리적으로 글로벌 라미네이트 라벨 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 아시아 태평양은 의약품 및 식품 체인 네트워크의 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 라미네이트 라벨 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 가처분 소득의 증가와 라이프스타일의 변화는 향후 몇 년 동안 시장의 관점을 바꿀 수 있습니다. 소비재에 대한 호의적인 수요로 인해 중국, 일본 및 인도와 같은 다른 신흥 경제국은 시장 성장을 위한 새로운 기회를 열 수 있습니다. 일본은 글로벌 라미네이트 라벨 시장에서 향후 성장이 예상되는 편의 제품으로 이동하고 있습니다.

지역별

북아메리카 우리를 캐나다 북미의 나머지 지역

유럽 프랑스 영국 스페인 독일 이탈리아 나머지 유럽

아시아 태평양 중국 일본 인도 대한민국 나머지 아시아 태평양

중동 및 아프리카 사우디 아라비아 남아프리카 중동 및 아프리카의 나머지 지역

라틴 아메리카 브라질 아르헨티나 라틴 아메리카의 나머지 지역







최근 개발

2019년 11월에 Avery Dennison Performance Tapes는 라미네이션 접착제 라인을 출시하여 중요한 제품이 오래 지속되는 라벨로 유지될 수 있도록 했습니다. 이러한 라미네이션은 안전 경고, 작동 지침, 일련 번호 및 보증 정보를 포함한 정보를 보호하여 제품 수명이 3년 이상인 품목에서 볼 수 있도록 합니다.

2021년 5월 싱가포르에 기반을 둔 Lux Global Label Asia Pte. Ltd.는 기업, 조직, 소기업 및 소비자를 위한 특수 라벨, 보안 및 패키징 솔루션의 글로벌 공급업체인 CCL Industries Inc.에 인수되었습니다.

추가 수정된 2022년 시장 참여자 목록을 알고 싶으면 보고서 브로셔를 요청하십시오. https://www.zionmarketresearch.com/requestbrochure/laminated-labels-market

자주 묻는 질문

2022-2030년 동안 라미네이트 라벨 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇입니까?





라미네이팅 라벨 시장은 전자상거래 부문의 견실한 성장으로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 경제의 주요 부문 중 하나는 매일 확장되고 있는 온라인 소매입니다. 여러 최종 사용 산업으로 구성된 온라인 산업의 제조업체는 레이블을 통해 브랜드 인지도와 제품을 구축하기 위해 광고해야 합니다.

2022-2030년 동안 라미네이트 라벨 시장의 가치는 어떻게 됩니까?





보고서에 따르면 글로벌 시장 규모는 2021년 약 385억 달러였으며 2030년까지 약 572억 달러로 성장할 것으로 예상되며 2022년에서 2030년 사이에 약 4.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

라미네이트 라벨 시장 가치에 특히 기여할 지역은 어디입니까?





글로벌 라미네이트 라벨 시장 성장은 아시아 태평양이 주도할 것으로 예상됩니다. 현재 이 지역의 급속한 산업화로 인해 세계에서 가장 높은 수익을 창출하는 시장입니다.

라미네이트 라벨 시장 성장을 활용하는 주요 업체는 누구입니까?





글로벌 라미네이트 라벨 시장은 Stickythings Limited, Avery Dennison Corporation, Torraspapel 과 같은 플레이어가 지배하고 있습니다. Adestor , RR Donnelley & Sons Company, Bemis Company, Inc., Constantia Flexibles Group GmbH, Bemis Company, Inc., Coveris Holdings SA, CCL Industries Inc., Flexcon Company, Inc. 및 3M Company 등.

Zion Market Research에서 다른 관련 연구 보고서 찾아보기:

종이 포장 재료 시장 규모 및 점유율: https://www.zionmarketresearch.com/report/paper-packaging-material-market

화장품 포장 시장 규모 및 점유율: https://www.zionmarketresearch.com/report/cosmetic-packaging-market

골판지 포장 시장 규모 및 점유율: https://www.zionmarketresearch.com/report/corrugated-packaging-market

퍼스널 케어 패키징 시장 규모 및 점유율: https://www.zionmarketresearch.com/report/personal-care-packaging-market

패키징 자동화 시장 규모 및 점유율: https://www.zionmarketresearch.com/report/packaging-automation-market

알코올 포장 시장 규모 및 점유율: https://www.zionmarketresearch.com/report/alcohol-packaging-market

그래픽 오버레이 및 산업 응용 프로그램 정의: https://techratoon.com/defining-graphic-overlays-and-their-industrial-applications/

시온 시장 조사 정보:

Zion Market Research는 비즈니스 개발을 위해 고객에게 업계 전문 지식과 세심한 컨설팅 서비스를 제공하는 선도적인 시장 조사 기관입니다. Zion Market Research에서 제공하는 보고서 및 서비스는 세계적으로 유명한 학술 기관, 신생 기업 및 회사에서 변화하는 국제 및 지역 비즈니스 배경을 측정하고 이해하는 데 사용됩니다.

우리의 솔루션과 서비스에 대한 클라이언트/고객의 확신은 우리가 항상 최고를 제공하도록 밀어붙였습니다. 우리의 고급 연구 솔루션은 비즈니스 확장 전략에 대한 적절한 의사 결정 및 지침을 제공했습니다.

링크드인 팔로우: https://www.linkedin.com/company/zion-market-research/

트위터 팔로우: https://twitter.com/zion_research

페이스북 팔로우: https://www.facebook.com/zionmarketresearch

Pinterest에서 저희를 팔로우하세요: https://www.pinterest.com/zionmarketresearch/

문의하기:

루시케시 도르제

미국: +1 347 690-0211

영국: +44 2032 894158

일본: +81 50 5806 9039

인도: +91 73877 19999

웹사이트: https://www.zionmarketresearch.com/

블로그: https://zmrblog.com/

아직도, 더 많은 정보를 찾고 계십니까? 또는 잡지, 사례 연구 또는 미디어에 포함할 데이터를 원하십니까?

정보를 포함하여 여기로 직접 이메일 보내기: sales@zionmarketresearch.com