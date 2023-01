2023 nr. 2 – Offentliggørelse af anmodning om afnotering af Saniståls aktier fra Nasdaq Copenhagen

English Danish

Aalborg, den 2. januar 2023

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 1/2023, i hvilken Ahlsell Danmark ApS ("Ahlsell") offentliggjorde sin beslutning om at udnytte sin ret til at gennemføre en tvangsindløsning af de aktier, som de resterende minoritetsaktionærer besidder i Sanistål A/S ("Sanistål") i henhold til §§ 70-72 i selskabsloven, har Saniståls bestyrelse i dag, efter anmodning fra Ahlsell, besluttet at anmode Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") om at slette Saniståls aktier (ISIN DK0010245661) fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.



Forudsat at Nasdaq Copenhagen accepterer begæringen, vil afnotering gennemføres hurtigst muligt. Sidste handelsdag forventes at være den 30. januar 2023, hvilket er den sidste hverdag i den 4 uger lange tvangsindløsningsperiode.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål, tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.