SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra tirsdag d. 27. december til fredag d. 30. december foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 227.176 3.927.894.570 26 december mandag - - - 27 december tirsdag 797 15.892.9235 12.666.660 28 december onsdag 777 15.822.1622 12.293.820 29 december torsdag 794 15.692.8589 12.460.130 30 december fredag 725 15.615.0483 11.320.910 Total 26. -30. december fredag 3.093 48.741.520 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.280 15.758.6407 51.688.341 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 46.661 693.569.549 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 233.549 4.028.324.432 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 994.702 18.083.974.366 26 december mandag - - - 27 december tirsdag 3.184 16.138.4956 51.384.970 28 december onsdag 3.132 16.049.5386 50.267.155 29 december torsdag 3.128 15.934.8034 49.844.065 30 december fredag 2.904 15.877.0730 46.107.020 Total 26. -30. december fredag 12.348 197.603.210 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 9.897 16.002.8454 158.380.161 Købt fra Familiefonden* 3.119 16.002.8220 49.912.802 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 186.090 2.825.912.521 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.020.066 18.489.870.538

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 201.717 A-aktier og 887.558 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,82% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. januar 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

