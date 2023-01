Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram, uge 52 2022

English Danish

Den 27. december 2021 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10 af 21. december 2021. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 27. december 2021 til 30. december 2022 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 350 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Handelsdag Antal aktier Gennemsnitlig kurs Beløb Akkumuleret indtil 23/12 2022 551.150 529,65 291.914.344 mandag 26. december 2022 0 tirsdag 27. december 2022 2.788 523,35 1.459.106 onsdag 28. december 2022 3.014 521,01 1.570.337 torsdag 29. december 2022 1.346 520,52 700.625 fredag 30. december 2022 3.154 527,29 1.663.073 I perioden 26/12 2022 - 30/12 2022 10.302 523,50 5.393.141 Samlet i perioden 27/12 2021 - 30/12 2022 561.452 529,53 297.307.485 Ved periodens udløb ejer Schouw & Co. 2.082.176 stk. egne aktier svarende til 8,17% af det samlede antal udstedte aktier på 25.500.000 stk.



Med ovennævnte transaktioner er tilbagekøbsprogrammet hermed afsluttet.





