GTT : Situation Ukraine-Russie : point sur l’exposition de GTT

Situation Ukraine-Russie : point sur l’exposition de GTT

Paris – 2 janvier 2023. Comme précisé à l’occasion de plusieurs communiqués diffusés en 2022, GTT est engagé en Russie dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda), ainsi que dans la conception des cuves de trois GBS1 pour la société Saren B.V.2

Au 1er octobre 2022, un chiffre d’affaires de 74 M€ restait à reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d’ici 2025 et de 12 M€ au titre des GBS d’ici 2027, soit une exposition représentant, au total, moins de 6 % du carnet de commandes.

A la suite d’une analyse approfondie des trains de sanctions européens N° 8 et 9 interdisant notamment les prestations d’ingénierie au bénéfice de sociétés russes, le Groupe annonce qu’il arrête ses activités en Russie.

A compter du 8 janvier 2023, le contrat avec Zvezda sera suspendu et les interventions de GTT se limiteront, sur les deux méthaniers les plus avancés, à assurer la sécurité des projets et l’intégrité de la technologie, dans le respect des sanctions internationales en vigueur.

S’agissant des projets de GBS, les modalités de départ de GTT sont en cours de finalisation.

Ces éléments auront un impact financier principalement à compter de l’exercice 2023. Le carnet de commandes de GTT n’inclura plus à l’avenir de projets en Russie. Par ailleurs, à compter de 2023, les objectifs annuels du Groupe excluront le chiffre d’affaires et l’EBITDA qui seraient générés par les dernières prestations en cours en Russie.

Pour mémoire, d’autres commandes en cours dans des chantiers navals asiatiques, portant sur six méthaniers brise-glace et deux FSU3, sont destinées spécifiquement aux projets arctiques russes. A date, ces projets se poursuivent normalement. Au 1er octobre 2022, ces commandes représentaient pour GTT un chiffre d’affaires total s’élevant à 31 M€ à reconnaître d’ici 2024. Enfin, huit méthaniers conventionnels commandés par des armateurs internationaux, en construction dans des chantiers navals asiatiques, sont également destinés aux projets arctiques russes, mais peuvent opérer dans tous types de conditions.

Le Groupe reste sensible à l’évolution de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés et ses parties prenantes, dans le respect des sanctions internationales.

1 Gravity Based Storage units : réservoirs sous-marins.

2 Saren B.V. est une joint-venture entre Saipem et Rönesans.

3 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

