VGP Voltooit Nieuwste Ontwikkeling op Flagship Logistiek Park Nijmegen

Nog twee te ontwikkelen sites op het park

Meest recente ontwikkeling van VGP Park Nijmegen van circa 62.000 m² bruto verhuurbaar oppervlak (BVO) voltooid

Totale BVO van VGP Park Nijmegen van circa 207.000 m2 volledig in gebruik

Fotovoltaïsche installatie van 17,6 MWp

Aanvullende landbank van 28 ha voor ontwikkelingen

PERSBERICHT

Gereglementeerde Informatie

2 januari 2023, 18:00 uur, Antwerpen, België/'s-Hertogenbosch, Nederland: VGP, een pan-Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, is verheugd aan te kondigen dat het de meest recente ontwikkeling van VGP Park Nijmegen heeft opgeleverd en officieel heeft overgedragen aan de klant. Dit project heeft circa 62.000 m² bruto verhuurbaar oppervlak, waarvan circa 59.000 m² magazijnruimte en circa 3.000 m² ruimte voor kantoren en een mezzanine. De totale BVO van VGP Park Nijmegen bedraagt circa 207.000 m². Daarnaast heeft VGP voor dit park nog een extra landbank van 28 ha voor nieuwe ontwikkelingen.

VGP Park Nijmegen, gelegen op Park 15 in Oosterhout (Gld.) is strategisch gelegen tussen de steden Arnhem en Nijmegen, direct aan de A15 en vlakbij de Duitse grens. Andere belangrijke snelwegen, zoals de A73 en A50, zijn nabij en ook vervoer per spoor of over de rivier de Waal is mogelijk door de nabijheid van de terminal van BCTN Nijmegen. VGP Park Nijmegen, genoemd naar de dichtstbijzijnde grote stad met internationale erkenning, is deel van de ontwikkeling die bekend staat als Bedrijvenpark Park 15 Logistics.

Het park is gebouwd volgens de nieuwste duurzaamheidsnormen. Het heeft een fotovoltaïsch systeem met een capaciteit van 17,6 MWp. Daarnaast profiteert de locatie van een waterreservoir en andere duurzaamheids- en biodiversiteitsvoorzieningen in overeenstemming met de BREEAM-kwaliteitscertificering.

Geerd van Helden, Commercieel Directeur VGP Benelux zei: "Met de overdracht van deze laatste realisatie in onze tweede succesvolle ontwikkeling op VGP Park Nijmegen, hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt in Nederland. Dit multi-tenant pand, verhuurd aan drie verschillende partijen, bevestigt de grote vraag van eindgebruikers binnen verschillende sectoren, evenals het bewezen belang van de stadsregio Arnhem-Nijmegen als logistieke locatie voor eindgebruikers".

Na de lancering van VGP in de Benelux in 2018 met de eerste grondaankoop voor Nederland, heeft VGP al meer dan 249.000 m² BVO aan magazijnen en kantoren ontwikkeld en opgeleverd bij VGP Park Nijmegen (Oosterhout Gld.) en VGP Park Roosendaal. Met nog een volledig vergunde ontwikkeling van circa 19.500 m² BVO voor VGP Park Nijmegen, een voorverhuurde ontwikkeling van circa 9.250 m² BVO voor VGP Park Roosendaal en de aanstaande XXL-ontwikkelingen op VGP Park Moerdijk, bouwt VGP vandaag aan morgen.

VGP werd geadviseerd door JLL voor de huurovereenkomst en Willy Naessens Nederland heeft het project gebouwd als hoofdaannemer.

CONTACTGEGEVENS VGP VOOR POTENTIELE HUURDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Geerd van Helden

Commercieel Directeur VGP Benelux Tel: +32 486 74 13 04

Karen Huybrechts

Hoofd Marketing VGP Tel: +32 3 289 1432

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE’s in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

