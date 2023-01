EXEL Industries: Communiqué de presse sur l'Assemblée générale ordinaire du 7 février 2023

English French





Assemblée générale ordinaire du 7 février 2023





EXEL Industries informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 7 février 2023 à 10h30, Salle Hydra, 8, rue d’Athènes, 75009 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l’ordre du jour de l’assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société, à la rubrique Investisseurs/Assemblées Générales.

Il sera proposé à l’Assemblée Générale de verser un dividende de 1,05 € par action.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la Société à partir du 17 janvier 2023, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Prochains rendez-vous

: assemblée générale des actionnaires 25 avril 2023, avant bourse : chiffre d’affaires du 2e trimestre 2022–2023





À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité. en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés. fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2021–2022, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 977 millions d’euros.

Euronext Paris. SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.EXEL-industries.com

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

yves.belegaud@EXEL-industries.com Thomas GERMAIN

Directeur financier Groupe / Communication financière direction.communication@EXEL-industries.com

