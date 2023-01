股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 TuSimple Holding Inc.的投資者調查索賠事宜 - TSP

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 TuSimple Holding Inc.(「TuSimple」或「該公司」)(納斯達克代號:TSP)的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529,分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 TuSimple 及其某些高級職員及/或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

於 2021 年 4 月 15 日,TuSimple 進行了首次公開招股(「IPO」),以每股 40.00 美元的價格出售了 3,380 萬股 A 類普通股。 於 2022 年 10 月 30 日,《華爾街日報》刊發了一篇題為「TUSIMPLE Probed by FBI,SEC Over Its Lines to A Chinese Startup」的文章。 該文報道稱,TuSimple 為「是否不當融資並將技術轉讓給中國創業公司」的調查對象。 之後,於 2022 年 10 月 31 日,TuSimple 發佈了一份新聞稿,宣佈 TuSimple 的董事會已終止侯曉迪「作為公司首席執行官、總裁兼首席技術官的職務,並免除侯博士的董事會主席職務,均自 2022年 10 月 30 日起生效」。 自 IPO 以來,TuSimple 的股價已下跌 90% 以上,損害了投資者利益。

