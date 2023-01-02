股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Torrid Holdings, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - CURV

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Torrid Holdings, Inc.（「Torrid」或「該公司」）（NYSE：CURV）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Torrid 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2021 年 7 月 1 日左右，Torrid 進行了首次公開招股（「IPO」），以每股 21 美元的價格（「IPO價格」）發行了 1,265 萬股。之後，於 2022 年 9 月 7 日，Torrid 發佈了一篇新聞稿，宣佈該公司截至 2022 年 7 月 30 日止第二財季的財務業績。該新聞稿將 Torrid 的 2022 年年度淨銷售額指引由介乎 13 萬億美元至 13.65 億美元之間下調至介乎 12.6 億美元至 13 億美元之間，基本上與前一年持平，並將 Torrid 的 2022 年年度經調整 EBITDA 指引由介乎 1.95 億美元至 2.20 億美元之間下調至介乎 1.60 億美元至 1.75 億美元之間，這將大大遜於 Torrid 的 2021 財年經調整 EBITDA 2.46 億美元。

到了 2022 年 9 月底，Torrid 股價跌至僅為每股 4.06 美元的低點，較 IPO 價格低 80% 以上。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。