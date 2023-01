股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Singularity Future Technology Ltd.（前稱 Sino-Global Shipping America Ltd.）的投資者調查索賠事宜 - SGLY

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Singularity Future Technology Ltd.(前稱 Sino-Global Shipping America Ltd.,簡稱「Singularity」或「該公司」)(NASDAQ:SGLY)的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529,分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Singularity 及其某些高級職員及/或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

於 2022 年 5 月 5 日,Hindenburg Research(「Hindenburg」)刊發了一份關於 Singularity 的報告,題為「Singularity Future Technology: This Nasdaq-Listed Company’s CEO Is A Fugitive, On The Run For Allegedly Operating A Massive Ponzi Scheme」。 該 Hindenburg 報告指稱(其中包括),「Singularity 首席執行官 Yang Jie 是中國當局的逃犯,其實施一項據稱 3 億美元的龐氏騙局,誘騙了 20,000 多名受害者」,並「逃往美國,而至少 28 名其他涉案人員被判處 6 個月至 15 年不等的刑期。」 該 Hindenburg 報告進一步指稱,「Singularity 的大規模[加密货币]挖礦機交易似乎是一項厚顏無恥的未披露的關連交易」,並且「我們發現幾乎沒有證據表明曾經存在 Singularity 的『專有』加密貨幣挖礦機。 Singularity 的挖礦機照片及描述與另一個名為 KOI Miner 的品牌完全符合。」

受此消息影響,Singularity 的股價每股下跌 1.95 美元,跌幅達 28.89%,於 2022 年 5 月 5 日的收市價為每股 4.80 美元。

之後,於 2022 年 10 月 7 日上市後,Singularity 發佈了一份新聞稿,「宣佈... 該公司於 2022 年 10 月 3 日收到 The Nasdaq Stock Market LLC(「納斯達克」)上市資格部的通知(「通知」),通知該公司的證券將遭退市,除非該公司及時要求在納斯達克聆訊小組(「小組」)面前聆訊。 因此,該公司有意及時要求在小組面前聆訊。 聆訊要求將在 2022 年 10 月 25 日之前擱置任何退市或停盤行動。 根據納斯達克上市規則,就聆訊要求而言,該公司將要求在聆訊程序結束後,以及小組在聆訊後所給予的任何額外延長期屆滿後,自動延長擱置期限。」

受此消息影響,Singularity 的股價每股下跌 0.27 美元,跌幅達 11.79%,於 2022 年 10 月 10 日的收市價為每股 2.29 美元。

最後,於 2022 年 11 月 16 日,Singularity 披露,關於 Hindenburg 報告中的指控,「公司已收到美國紐約南區檢察官辦公室和美國證券交易委員會的傳票」。

受此消息影響,Singularity 的股價每股下跌 0.48 美元,跌幅達 22.97%,於 2022 年 11 月 16 日的收市價為每股 2.09 美元。

