股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Tattooed Chef, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - TTCF

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Tattooed Chef, Inc.（「Tattooed Chef」或「該公司」）（NASDAQ：TTCF）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Tattooed Chef 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 10 月 12 日，Tattooed Chef 宣佈將重列其 2021 年的季度和年度財務報表以及 2022 年第一季度和第二季度財政期間的財務報表，並指出該等財務報表不應再被依賴。Tattooed Chef 表示於 10 月初接獲前獨立註冊會計師事務所 BDO USA LLP 通知，「該公司錯誤地將與一個大型客戶的多供應商郵寄計劃相關的費用入賬為經營開支，而不是減少收入，以及將市場推廣服務公司的廣告投放費用按直線法在合同有效期內入賬，而不是於實際提供服務時入賬。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。