股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Welltower Inc. 的投資者調查索賠事宜 - WELL

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Welltower Inc.（「Welltower」或「該公司」）（NYSE：WELL）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Welltower 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 12 月 7 日，Hindenburg Research 刊發了一份題為「Welltower: Exposing The Shell Game」的報告。報告聲稱的內容包括該公司將表現欠佳的設施的管理移交給未被披露的關連方。此外，根據該報告，新的合作夥伴公司 Integra「似乎根本不存在。根據特拉華州公司記錄，該實體是在 6 個月前註冊的，其網站亦於同日註冊。」此外，該報告指稱，「Integra 的首席執行官是 29 歲的 David Gefner，似乎完全沒有專業護理領域的背景。Integra 在 LinkedIn 上除了 Gefner 之外沒有任何員工，而 Gefner 聲稱在這家只有 6 個月歷史的實體工作了 11 個月。」

受此消息影響，Welltower 的股價每股下跌 3.20 美元，跌 4.69%，於 2022 年 12 月 7 日的收市價為每股 65.00 美元。

Pomerantz 律師事務所在紐約、芝加哥、洛杉磯和巴黎設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 律師事務所由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，80 多年之後，Pomerantz 律師事務所秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomerantzlaw.com 。