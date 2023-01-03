股東提醒：Pomerantz Law Firm 代表 The Gap, Inc. 的投資者調查索償事宜 - GPS

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 The Gap, Inc. （下稱「Gap」或「公司」）（NYSE：GPS）的投資者調查索償事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529 分機 7980 聯絡 Robert S. Willoughby。

此次調查涉及 Gap 及其某些官員和/或董事是否參與證券欺詐或其他非法商業行為。

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2022 年 4 月 21 日，Gap 宣佈 Nancy Green 不再擔任 Gap’s Old Navy 品牌的行政總裁（下稱「CEO」）。

受此新聞影響，Gap 的股價每股下跌 2.57 美元，跌 17.98%，2022 年 4 月 22 日收市價為每股 11.72 美元。

2022 年 5 月 20 日，《華爾街日報》發表了一篇文章，揭示了 Gap 在其 Old Navy 商店對大尺碼服裝的庫存管理不當，導致利潤率與業務成果大幅下降。

受此新聞影響，2022 年 5 月 23 日，Gap 的股價每股下跌 0.86 美元，跌 7.69%，在之後的兩個交易日中收市價為每股 10.33 美元。

2022 年 5 月 27 日，Gap 向美國證券交易委員會提交了截至 2022 年 4 月 30 日的季度報告。在其他項目中，Gap 承認 Old Navy 在庫存與分類方面的執行失誤對公司的財務業績產生了負面影響。

受此新聞影響，2022 年 5 月 31 日，Gap 的股價每股下跌 0.57 美元，跌 4.91%，收市價為每股 11.03 美元。

最終，在 2022年 7 月 11 日，Gap 宣佈 Sonia Syngal 辭去 Gap 總裁兼 CEO 的職位，並不再擔任公司的董事會成員。

受此新聞影響，2022 年 7 月 12 日，Gap 的股價每股下跌 0.44 美元，跌 5.02%，收市價為每股 8 32 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。

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