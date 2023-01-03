股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Caribou Biosciences, Inc 的投資者調查索賠事宜 - CRBU

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Caribou Biosciences, Inc.（「Caribou」或「該公司」）（納斯達克代號：CRBU）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Caribou 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2021 年 7 月 26 日左右，Caribou 進行了首次公開招股（「IPO」），以每股 16.00 美元的價格出售了 1,900 萬股。

之後，於 2022 年 12 月 12 日，Caribou 發佈了一篇新聞稿，「報告正在進行的 ANTLER 一期試驗取得第一組的最新 12 個月臨床數據，顯示了在初始劑量水平 1（40 x 106 個 CAR-T 細胞）下單次注射 CB-010 後的長期耐久性。」 除其他結果外，Caribou 亦報告稱「6 名患者中有 3 人在 6 個月時達到持久的完全緩解 (complete response，CR)」，「6 名患者中有 2 人在 12 個月後掃描時達到長期完全緩解並繼續接受試驗。」

受此消息影響，Caribou 的股價每股下跌 0.81 美元，跌 9.03%，於 2022 年 12 月 12 日的收市價為每股 8.16 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。