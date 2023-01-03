股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Twist Bioscience Corporation 的投資者調查索賠事宜 - TWST

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Twist Bioscience Corporation（「Twist」或「該公司」）（納斯達克代號：TWST）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Twist 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 11 月 15 日，Scorpion Capital 發佈了一份關於 Twist 的簡短報告（「Scorpion 報告」）。Scorpion 報告將 Twist 描述為 「最新的迷你版『芯片式實驗室』騙局，一如 Theranos、Berkeley Lights 等失敗案例」，以及是「我們認為是類似於世通公司 (Worldcom) 式會計欺詐的定時炸彈」。Scorpion 報告表示「Twist 報告的毛利率達到 45％，簡直是難以置信」，並聲稱「多家競爭對手內部將 Twist 的價格傾銷和客戶補貼計劃形容為『龐氏騙局』。」

在 Scorpion 報告發佈後，Twist 的股價每股下跌 7.57 美元，跌 19.92%，於 2022 年 11 月 15 日的收市價為每股 30.43 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。