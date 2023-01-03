股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 SQZ Biotechnologies Company 的投資者調查索賠事宜 - SQZ

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 SQZ Biotechnologies Company（「SQZ」或「該公司」）（紐交所代號：SQZ）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 SQZ 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 10 月 29 日左右，SQZ 進行了首次公開招股（「IPO」），以每股 16.00 美元的價格出售了 4,411,765 股。 之後，於 2022 年 12 月 1 日，SQZ 發佈了一篇新聞稿，「宣佈 SQZ Biotechnologies 首席執行官 Armon Sharei 博士將辭去首席執行官和董事的職務，即時生效」，且將裁員約 60%，因為該公司「暫停其抗原呈遞細胞 (APC)、激活抗原載體 (AAC) 和耐受抗原載體 (TAC) 的計劃。」 受此消息影響，SQZ 的股價於 2022 年 12 月 1 日交易時段內大跌。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。

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