股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Entrada Therapeutics, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - TRDA

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Entrada Therapeutics, Inc.（「Entrada」或「該公司」）（納斯達克代號：TRDA）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Entrada 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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在 2022 年 12 月 19 日收市後，Entrada 發佈了一篇新聞稿，宣佈美國食品和藥物管理局（「FDA」）已就該公司用於治療杜氏肌營養不良症的 ENTR-601-44 的研究用新藥申請作出臨床試驗暫緩進行的決定。FDA 表示將在 30 天內向 Entrada 發出正式的臨床試驗暫緩進行信件。

受此消息影響，Entrada 的股價每股下跌 3.93 美元，跌幅達 19.76%，於 2022 年 12 月 20 日的收市價為每股 15.96 美元。

Pomerantz 律師事務所在紐約、芝加哥、洛杉磯和巴黎設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 律師事務所由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，80 多年之後，Pomerantz 律師事務所秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。詳情請瀏覽 www.pomerantzlaw.com .