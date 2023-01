København Ø, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger:

Afdeling ISIN Short name Value Mix Akkumulerende KL DK0060300176 SHIVMAKL Globale Valueaktier KL DK0060188662 SHIGVAKL



Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør