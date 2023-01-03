Ophævelse af suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

København K, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --
BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for nedenstående afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Short name
|Emerging Markets Aktier A
|DK0060516854
|BAIEMAA
|Europa Small Cap Aktier A
|DK0060571362
|BAIESCA
|Højt Udbytte Aktier A
|DK0060293538
|BAIHUAA
|Value Globale Aktier A
|DK0060978716
|BAIULA
|BIX Globale Aktier ESG Universal KL
|DK0061133709
|BAIBGAEUKL
|BIX USA Aktier ESG Universal A
|DK0061279163
|BAIBUU
|Højt Udbytte Aktier Akk. A
|DK0061151362
|BAILDOBA
|Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A
|DK0061271426
|BAIGABUA
|Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A
|DK0061271699
|BAIGABUAKKA
|Globale Aktier A (Columbia Threadneedle)
|DK0061409711
|BAIGLA
|Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle)
|DK0061410057
|BAIGAA
|Børsnoterede Alternativer Akk. A
|DK0061925484
|BAIBAA
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Martin Fjordlund Smidt
Direktør