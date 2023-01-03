股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Gaia, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - GAIA

紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Gaia, Inc.（「Gaia」或「該公司」）（納斯達克代號：GAIA）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Gaia 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 11 月 7 日，Gaia 披露該公司為「美國證券交易委員會（「證交會」）丹佛地區辦公室人員（「監管人員」）的調查對象」，而調查於 2020 年 6 月啟動。據該公司稱，「於 2022 年 9 月，Gaia 與 Gaia 的財務總監原則上與監管人員就全面調查解決方案的框架達成協議。」該公司披露，「此協議原則上擬在 Gaia 不承認或否認任何調查結果的基礎上，同意將一項行政裁決記錄在案：(1) 認定 Gaia (a) 在 2019 年 4 月 29 日的財報發佈和財報電話會議上，錯報了截至 2019 年 3 月 31 日止期間的付費用戶數量，......及 (b) 在一名員工的解僱和在其他員工的離職協議中所用措辭方面，未有遵守證交會的舉報人保護規定；以及 (2) 要求 Gaia 在一年內須就該等違規行為支付總額 2,000[,000] 美元的民事罰款。同時，財務總監將在不承認或否認任何調查結果的基礎上，同意將一項行政裁決記錄在案：(1) 認定財務總監導致了 Gaia 在上述 2019 年 4 月 29 日的財報發佈和財報電話會議上出現的錯誤陳述；以及 (2) 要求財務總監支付 50[,000] 美元的民事罰款。」

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。