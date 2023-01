NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K



3. januar 2023

Anmodning om ophør af suspension i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

De tekniske problemer er nu løst. Der anmodes derfor om ophør af suspension på samtlige afdelinger under ovennævnte foreninger, bortset for enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest som vises nedenstående. Den skal fortsat være suspenderet.

Afdeling ISIN-kode OMX Identifikation Japan, klasse DKK d DK0015971675 DKIJAP

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products