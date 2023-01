Développer le potentiel de collaboration de ses équipes grâce au digital

Utiliser des outils générateurs de productivité et de confort d’utilisation pour les collaborateurs est désormais une priorité stratégique pour l’ensemble des entreprises. Dans ce contexte, ces dernières font évoluer leur mode de travail et se tournent massivement vers le numérique pour déployer de nouveaux outils qui permettront aux équipes de centraliser l’information pour rendre la connaissance accessible à tous.

Fluidifier l’accès à l’information

Aider les entreprises à mener à bien ce projet en leur offrant un accès rapide et simplifié aux informations nécessaires à leur travail est donc une donnée stratégique qui doit animer les concepteurs de technologies. Bien sûr, de nombreux environnements existent, mais à y regarder de plus près, ces derniers méritent d’être complétés pour permettre à leurs utilisateurs de bénéficier d’une plateforme unique afin de collaborer au mieux et mener à bien leurs différentes missions.

Il sera alors possible de permettre à chacun de mettre en lumière ses compétences et ses expertises et d’offrir aux autres la possibilité d’accéder à ces informations. Dès lors, la combinaison des notions de partage, de valorisation, de diffusion de l’information et de la connaissance devient une réalité opérationnelle concrète et à la portée de tous les utilisateurs du système (internes, externes, partenaires). De fait, les entreprises peuvent accroitre la portée du travail de leurs équipes et leur productivité significativement (des moyennes allant jusqu’à 65 % sont généralement constatées dans les sociétés les plus agiles).

Quelques grands points à aborder dans son projet

Trouvez l’information : il faut pouvoir accéder à l’information en un clic. Un moteur de recherche tierce intégré à une plateforme collaborative permet à chacun d’accéder facilement aux informations dont il a besoin pour travailler.

Capitaliser sur les échanges : si les utilisateurs ne trouvent pas l’information ou le document recherché dans les résultats, il faut leur permettre de le demander. Ainsi, les autres collaborateurs et experts de l’entreprise pourront y apporter directement une réponse et partager leur savoir. Les questions et réponses seront ensuite capitalisées et disponibles pour tous.

Gérer aisément l’accès et le partage : gérer les connexions aux outils tiers en choisissant quelles bases seront remontées en résultat doit être possible. Il doit aussi être aisé de définir ses mots-clés par équipe. Chaque question qui contient le mot-clé concerné ciblera naturellement la communauté affectée.

Ces quelques éléments opérationnels sont des points centraux pour commencer à exploiter le partage de la connaissance dans son entreprise.

Par Olivier JOURDRAN chez Wats