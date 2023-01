English Estonian

Bigbank AS parandab varasemalt avaldatud börsiteate “Parandus: Bigbanki 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused“ lisana avaldatud Bigbanki 2022. aasta III kvartali vahearuannet. Parandused on tehtud eestikeelses vahearuandes tabelites „Suhtarvud“ ja „Omavahendite suhtarvud“ ning ingliskeelses vahearuandes tegevusaruande sektsioonis „Olulisemad majandussündmused“, tabelis „Suhtarvud“ ja Lisades 24 ja 25.



Bigbank teenis 2022. aasta kolmandas kvartalis 7,2 miljonit eurot puhaskasumit, 2022. aasta 9 kuu kasum oli 21,3 miljonit eurot. Tulemused olid ootuspärased, kuigi nii 9 kuu kui kolmanda kvartali kasum olid aastatagusest väiksemad (vastavalt -40,8% ja -7,8%). Aasta tagasi teenis Bigbank äriühendusest ühekordset soodusostu tulu ja kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse kasv oli 2,5 miljoni euro võrra suurem.



Kolmanda kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2,8 miljonit eurot (15,2%) ja ulatus 21,3 miljoni euroni. Kasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas 13,3 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu oli kolmandas kvartalis 4,2 miljonit eurot.



Bigbanki laenuportfell kasvas 9 kuuga 38,6% ja kolmandas kvartalis 11,9%. Kontserni toimiv laenuportfell moodustas kolmanda kvartali lõpus 1,2 miljardit eurot, ületades 2021. aasta lõpu näitajat 350,8 miljoni euro võrra (+39,5%). Enam kui 90 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal koguportfellist oli 1,3%, mis aasta lõikes tähendas laenuportfelli kvaliteedi paranemise jätkumist, sest 2021. aasta 9 kuu seisuga oli vastav näitaja 3,0%.



Ettevõtete panganduse segmendi kolmanda kvartali maksustamiseelne kasum ulatus 2,6 miljoni euroni, mis on 0,7 miljonit rohkem kui eelmises kvartalis. Antud kvartalikasum sisaldas 0,2 miljoni euro ulatuses netokasumit finantsvaradelt, mis tekib investeerimisriskiga laenude alusvara väärtuse ümberhindlusest ja mis kajastatakse lineaarselt laenulepingu kehtivusaja jooksul. Ümberhindluse kasum arvutatakse investeerimisriskiga laenudelt üks kord aastas lähtudes klientide kinnisvarainvesteeringute turuväärtuse kasvust ja kokku lepitud kasumi jagamise määrast. Ärilaenude portfell kasvas kvartalis 68,7 miljoni euro võrra ehk 20,0%.



Kolmandas kvartalis kasvas kodulaenuportfell 186,9 miljoni euroni (+27,7%). Aastalõpu seisuga võrreldes on kodulaenude kasv olnud enam kui pooleteistkordne.



Hoiuste mahud kasvasid 9 kuuga 38,6% ning kolmandas kvartalis 6,5%. Hoiuseportfellis on kasv suurim endiselt säästuhoiuse tootes, mille maht kasvas kvartaliga 542,5 miljoni euroni (+10,7%). Kogu hoiuseportfellist moodustab säästuhoius kvartali lõpus 43,6%.



Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui äripindu, ulatus kvartali lõpus 47,4 miljoni euroni.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kvartal 2022 (korrigeeritud) III kvartal 2022 9 kuud 2022 (korrigeeritud) 9 kuud 2022 Neto intressitulu 21 308 28 627 61 045 68 364 Neto teenustasud 1 891 1 891 5 511 5 511 Netokasum/-kahjum finantsvaradelt 51 -161 -252 -464 Neto tegevustulud 171 170 244 243 Neto tegevustulud kokku 23 421 30 527 66 548 73 654 Palgakulud -5 279 -5 279 -15 787 -15 787 Halduskulud -4 586 -4 586 -12 723 -12 723 Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 034 -1 034 -3 003 -3 003 Muu kasum (kahjum) 804 804 673 673 Tegevuskulud kokku -10 095 -10 095 -30 840 -30 840 Kasum enne allahindluste kulu 13 326 20 432 35 708 42 814 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -4 186 -4 186 -10 744 -10 744 Kasum enne maksustamist 9 140 16 246 24 964 32 070 Tulumaks -1 946 -1 946 -3 708 -3 708 Aruandeperioodi kasum 7 194 14 300 21 256 28 362





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.09.2022 (korrigeeritud) 30.09.2022 31.12.2021 (korrigeeritud) 31.12.2021 Raha ja raha ekvivalendid 141 163 141 163 115 948 115 948 Võlaväärtpaberid 45 171 45 171 45 256 45 256 Nõuded klientidele 1 248 194 1 258 177 893 463 896 238 Muud varad 103 357 103 356 93 686 93 686 Varad kokku 1 537 885 1 547 867 1 148 353 1 151 128 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 281 161 1 281 161 934 840 934 840 Allutatud võlakirjad 40 049 40 049 14 976 14 976 Muud kohustised 17 521 17 521 15 191 15 191 Kohustised kokku 1 338 731 1 338 731 965 007 965 007 Omakapital 199 154 209 136 183 346 186 121 Kohustised ja omakapital kokku 1 537 885 1 547 867 1 148 353 1 151 128





Lisaks tavapärasele äritegevusele mõjutasid nii kolmanda kvartali tulemust kui ka edasist äritegevust mitmed asjaolud, mis on välja toodud alljärgnevalt.



Perioodi tähtsündmuseks oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine Nasdaq Tallinna börsil 22. septembril. Emissiooni baasmaht 10 miljonit eurot märgiti enam kui kahekordselt üle. Pakkumise kogumaht kujunes lõpuks 20 miljoni euro suuruseks. Emiteeriti 20 tuhat võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8% aastas, tähtajaga 10 aastat. Antud 20 miljonit eurot täiendavat kapitali võimaldab pangal toetada edasist kasvu ettevõtete panganduses ja kodulaenude valdkonnas.

Käesoleval aastal algas Bigbanki uus äristrateegia periood 2022–2026. Toetamaks uue äristrateegia elluviimist ning oodatud kapitalitootlikkuse saavutamist, on Bigbank AS-i juhatus võtnud vastu otsused edasise äritegevuse osas Rootsi ja Bulgaaria filiaalides. Augustis otsustati Rootsi filiaalis uute laenude väljastamine peatada alates 1. septembrist 2022 ja oktoobris otsustati Bulgaaria filiaalis uute laenude väljastamine peatada alates 1. novembrist 2022. Endiselt jätkatakse mõlemas filiaalis hoiuste kaasamist ning olemasoleva laenuportfelli teenindamist.

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Hoolimata turbulentsest väliskeskkonnast on põhjust rõõmustada Bigbanki kolmanda kvartali majandustulemuste üle - perioodi iseloomustas tugev laenuportfelli kasv, jätkuvalt hea krediidiportfelli kvaliteet ja kõrge kasumlikkus.

Kolmandas kvartalis kasvas laenuportfell enim äri- ja kodulaenude vallas, mis on ühtlasi ka panga äristrateegia üks olulistest eesmärkidest. Euriboriga seotud laenutoodete müügikasv annab võimaluse laenuportfelli mitmekesistada ning omab positiivset mõju panga kasumlikkusele tõusvate intresside keskkonnas, kui hoiuste kaasamine on varasemaga võrreldes kulukam.

Käesoleval suvel läbis Bigbank reitinguagentuuri Moody's Investors Service hindamise ning sai pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele. 1. juulil 2022 Moody’se poolt avalikustatud investeerimisjärgu reiting on kinnituseks meie senistele hoiustajatele ja partneritele Bigbanki tegevusmudeli ja portfelli kvaliteedi kohta ning vajalik meie edasiste rahvusvaheliste laienemisplaanide rahastamiseks.

Septembris läbiviidud tagamata allutatud võlakirjade emissiooni baasmaht märgiti enam kui kahekordselt üle. Bigbanki jaoks oli tegemist märgilise sündmusega, mis näitab, et investorid usuvad meie äristrateegiasse ning võimesse seda edukalt ellu viia. Tänan kõiki investorid usalduse eest.“

Bigbanki aruanded on leitavad aadressilt: https://investor.bigbank.eu/et/reporting/

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee





Manus