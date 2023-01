ARGAN : Revenus locatifs à 166 M€ en croissance de 6% sur l’année 2022

French English

Information financière trimestrielle – Mardi 3 janvier 2023 - 17h45

Revenus locatifs à 166 M€

en croissance de 6% sur l’année 2022

Revenus locatifs (IFRS) au 31 décembre 2022 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2022 Exercice 2021 Evolution Cumul des 3 trimestres (jan. - sept.) 122,9 117,0 + 5% 4ème trimestre (oct. – déc.) 43,2 39,8 + 9% Total 2022 - (janv. – déc.) 166,1 156,8 +6%

Revenus locatifs de 166 M€ sur l’année 2022

Sur l’année 2022, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 166,1 M€, en croissance de + 6% par rapport à 2021. Cette forte croissance est principalement le résultat de l’effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l’année, et par l’acquisition d’un entrepôt de

153 000 m² à Renault Group en octobre 2022.

220 M€ investis en 2022

Au cours de l’année, ARGAN a investi près de 220 M€, représentant plus de 245 000 m² d’entrepôt et générant 13 M€ de revenus locatifs, soit un taux de rendement de 5,7% :

En janvier, livraison d’une plateforme logistique de 14 000 m² située à Marne-la-Vallée (77), à Serris , en façade d’autoroute A4, louée à deux grands groupes internationaux qui occupent chacun une cellule de ce bâtiment, pour des durées fermes respectives de trois et neuf ans. Cette livraison a constitué le premier entrepôt Autonom du groupe. Pour rappel, Autonom est l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte avec un bilan carbone neutre pour l’éclairage et le chauffage , et constitue le nouveau standard de développement du groupe. Il accueille en toiture une centrale photovoltaïque, couplée à un ensemble de batteries de stockage qui alimentent des pompes à chaleur air-air, dont la production est destinée à l’autoconsommation des locataires.





, et loué depuis 2000 à L’Oréal. leader européen de matériels médicaux destiné à l’assistance respiratoire. Cet entrepôt sera loué pour une durée ferme de neuf ans. En septembre, livraison d’un entrepôt à Caen (14) de 18 000 m2 entièrement loué à Legallais, leader français de la distribution de produits d’outillages et de quincaillerie pour les professionnels. Cet entrepôt est loué pour une durée ferme de 12 ans et est équipé de panneaux photovoltaïques et de batteries et est le deuxième Autonom du groupe.



En septembre, réception d’un entrepôt neuf à Compans (77) de 15 000 m 2 entièrement loué à Colis-privé pour une durée ferme de 12 ans. Cet entrepôt développé par Virtuo a reçu le grand prix dans la catégorie logistique décerné par le SIMI (Salon de l'Immobilier d'Entreprise), illustrant « la démarche zéro émission nette de l’entrepôt ».





« CARGAN-LOG », portée à 60% par ARGAN et 40% par le groupe CARREFOUR.





Tous ces développements sont certifiés « Breeam Very Good ».

En plus de ces développements, Argan a acheté un entrepôt à Sens (89), à 110 km de Paris , au Renault Group . Cet entrepôt représente une surface de 153 000 m², et est entièrement loué à Renault SAS pour une durée ferme de 12 ans.





Un patrimoine premium de 3,5 millions de m² expertisé à 4 Milliards € hors droits à fin décembre 2022 et en croissance de +5%



Au 31 décembre 2022, le patrimoine construit représente 3 500 000 m². Sa valorisation progresse de

+5 %, passant de 3,75 Mds € fin 2021 à 3 , 9 4 M ds € hors droits (4,17 Mds € droits compris), faisant ressortir un taux de capitalisation de 4,45 % hors droits (4,2 % droits compris), en légère hausse par rapport aux 4,3 % hors droits du 31 décembre 2021.

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux se maintient à 5,5 ans.





Le taux d’occupation du patrimoine s’établit à 99% et retrouvera un taux de 100%, à partir du 1er trimestre 2023 grâce à la relocation du site de Ferrières. L’âge moyen pondéré est de 10,4 ans (vs. 9,6 ans au 31 décembre 2021).





Une solidité financière confirmée

Au cours du 4ème trimestre, Standard & Poor’s a réitéré sa notation d’investissement « BBB-», avec des « perspectives stables ». Cette confirmation démontre que le groupe est solidement positionné pour affronter un nouvel environnement macro-économique incertain.





Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

19 janvier 2023 : Résultats annuels 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2022, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier



