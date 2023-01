English French

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Believe

Paris, le 3 janvier 2023 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, a confié le 13 juillet 2021 à Natixis et Oddo BHF SCA la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur actions ordinaires pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Au titre de ce contrat à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

98 196 titres

147 350 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

2 000 000 euros

Sur la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, ont été exécutées 843 transactions à l’achat et 810 transactions à la vente.



Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

106 857 titres et 1 042 736 euros à l’achat

115 664 titres et 1 107 618 euros à la vente

A propos de Believe

Believe est un des leaders mondiaux de la distribution de musique digitale. Sa mission est de soutenir le développement des artistes et des labels indépendants dans le monde digital en leur fournissant les solutions dont ils ont besoin pour étendre leur audience à chaque étape de leur carrière et de leur évolution. Les experts en musique digitale passionnés composant les équipes de Believe dans le monde exploitent tous les leviers offerts par les plateformes de technologies mondiales du groupe pour conseiller les artistes et les labels et distribuer et promouvoir leur musique. Forts d’une expertise unique du monde digital, ses 1 610 professionnels présents dans plus de 50 pays soutiennent les artistes et les labels indépendants en plaçant le respect, l’équité et la transparence au cœur de leur communication. Believe déploie une variété de solutions à travers un large éventail de marques, dont TuneCore, Nuclear Blast, Naïve. Groove Attack et AllPoints. Believe est classé dans le compartiment A de la place boursière Euronext Paris (Ticker : BLV. ISIN : FR0014003FE9) www.believe.com

CONTACTS

Contact Relations Investisseurs

Emilie Megel, emilie.megel@believe.com , +33 6 07 09 98 60 (portable)

