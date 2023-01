Dante Genomics hält auf der 41. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference einen Vortrag

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Genomik und Präzisionsmedizin, freut sich, bekanntzugeben, dass das Unternehmen nächste Woche auf der 41. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco einen Vortrag halten wird. Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics, wird am Dienstag, 10. Januar 2023, um 16:30 Uhr pazifischer Zeit im The Westin St. Francis einen Vortrag halten.

„Wir freuen uns darauf, dieses Jahr auf der J.P. Morgan Healthcare Conference zu präsentieren“, so Andrea Riposati, Mitgründer und CEO von Dante Genomics. „Die Zukunft des Gesundheitswesens braucht die Ganzgenomsequenzierung, und ich freue mich darauf, an der Konferenz teilzunehmen und darüber zu berichten, wie Dante Genomics mit der Ganzgenomsequenzierung das Leben von Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst.“

Die Teilnahme an der jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference erfolgt auf Einladung. Sie ist die wichtigste finanzbezogene Veranstaltung des Jahres im Gesundheitswesen. Die Konferenz ist eines der größten und informativsten Symposien für Investitionen im Gesundheitswesen, das weltweit führende Unternehmen der Branche, aufstrebende, schnell wachsende Unternehmen, innovative Technologieentwickler und Mitglieder der Investorengemeinschaft zusammenbringt.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen für genomische Informationen, das eine neue Klasse von transformativen Anwendungen für Gesundheit und Langlebigkeit entwickelt und vermarktet, die auf Ganzgenomsequenzierung und KI basieren. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin zu ermöglichen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine firmeneigene Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie firmeneigene Verfahren, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.

Kontakt:

Laura D’Angelo

VP of Investor Relations

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com