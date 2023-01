Dante Genomics fera une présentation lors de la 41e conférence annuelle J.P. Morgan sur les soins de santé

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, 04 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a le plaisir d'annoncer que, la semaine prochaine, la société fera une présentation lors de la 41e conférence annuelle J.P. Morgan sur les soins de santé qui se tiendra à San Francisco. Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics, fera la présentation mardi 10 janvier 2023 à 16h30 (heure du Pacifique) à The Westin St. Francis.



« Nous sommes ravis de faire une présentation lors de la conférence J.P. Morgan sur les soins de santé de cette année », a déclaré Andrea Riposati, co-fondateur et PDG de Dante Genomics. « L'avenir des soins de santé passe par le séquençage complet du génome. Je suis donc impatient d'assister à la conférence et de faire part de l'impact de Dante Genomics sur les vies dans le monde entier grâce au séquençage du génome entier. »

La conférence annuelle J.P. Morgan sur les soins de santé est uniquement sur invitation, et il s'agit du principal événement financier de l'année dans le domaine de la santé. Cette conférence représente l'un des colloques les plus importants et les plus informatifs sur l'investissement dans les soins de santé du secteur. Elle réunit des leaders mondiaux de l'industrie, des entreprises émergentes à croissance rapide, des créateurs de technologies innovantes et des membres de la communauté des investisseurs.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour apporter de meilleurs résultats aux patients, une prévention, des diagnostics améliorés et une médecine personnalisée. Les actifs de la société comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact :

Laura D'Angelo

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com