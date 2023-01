Presentazione di Dante Genomics in occasione della 41a J.P. Morgan Healthcare Conference annuale

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, è lieta di annunciare che la società sarà presente alla 41a J.P. Morgan Healthcare Conference annuale a San Francisco la prossima settimana. Andrea Riposati, CEO di Dante Genomics, terrà una presentazione martedì 10 gennaio 2023 alle 16:30 fuso orario del Pacifico al The Westin St. Francis.



“Siamo entusiasti di essere presenti quest'anno alla J.P. Morgan Healthcare Conference”, ha affermato Andrea Riposati, co-fondatore e CEO di Dante Genomics.

“Il futuro dell'assistenza sanitaria ha bisogno del sequenziamento dell'intero genoma e non vedo l'ora di partecipare alla conferenza e condividere come Dante Genomics sta influenzando le vite in tutto il mondo con il sequenziamento dell'intero genoma”.



La J.P. Morgan Healthcare Conference annuale è solo su invito ed è il principale evento finanziario dell'anno nel settore sanitario. La conferenza è uno dei più grandi e informativi simposi sugli investimenti nel settore sanitario che mette in contatto leader del settore globale, aziende emergenti in rapida crescita, creatori di tecnologie innovative e membri della comunità degli investitori.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è una società di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale. La società utilizza la propria piattaforma per offrire migliori risultati ai pazienti, prevenzione, diagnostica avanzata e medicina personalizzata. Tra le risorse della società vi è uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per sfruttare le potenzialità dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

