Dante Genomics verzorgt presentatie op de 41e jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference

NEW YORK, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, een wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, kondigt aan dat het volgende week een presentatie zal geven op de 41e jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco. Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics, geeft een presentatie op dinsdag 10 januari 2023 om 16.30 uur Pacific Time in The Westin St. Francis.



"We zien ernaar uit om dit jaar een presentatie te geven op de J.P. Morgan Healthcare Conference", aldus Andrea Riposati, medeoprichter en CEO van Dante Genomics. "De toekomst van de gezondheidszorg vereist sequencing van het hele genoom. Ik zie ernaar uit de conferentie bij te wonen en uit te leggen hoe Dante Genomics levens over de hele wereld ondersteunt met sequencing van het hele genoom.”

De jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference is uitsluitend bij te wonen op uitnodiging. Het is het belangrijkste financiële evenement van het jaar in de gezondheidszorg. De conferentie is een van de grootste en meest informatieve symposia voor investeringen in de gezondheidszorg, waarbij wereldwijde industrieleiders, snelgroeiende bedrijven, producenten van innovatieve technologie en leden van de investeringsgemeenschap met elkaar in contact worden gebracht.

Over Dante Genomics

Dante Genomics is een wereldwijd actief bedrijf dat genomische informatie verzamelt en een nieuwe klasse van transformatieve gezondheidstoepassingen en toepassingen voor een verlengde levensduur ontwikkelt en commercialiseert. Deze toepassingen zijn gebaseerd op whole genome sequencing en KI. Het bedrijf gebruikt zijn platform om betere resultaten voor patiënten te bewerkstelligen, evenals voor preventie, verbeterde diagnostiek en gepersonaliseerde geneeskunde. De activa van het bedrijf omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabanken met toestemming voor onderzoek, eigen software die is ontworpen om de kracht van genoomgegevens op schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequencing mogelijk maken.

