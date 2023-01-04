股東提示：Pomerantz Law Firm 代表 Solid Power, Inc.（股票代號：SLDP）的投資者調查索賠事宜

紐約, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 現正在代表 Solid Power, Inc.（「Solid Power」或「該公司」）（NASDAQ：SLDP）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者發送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529 內線 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Solid Power 與其某些高級職員及／或董事是否有從事證券欺詐或其他違法商業行為。

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於 2022 年 11 月 29 日，Solid Power 突然宣佈 Douglas Campbell 辭去行政總裁及公司董事局的職務，即時生效。 Campbell 離職消息傳出後，DA Davidson 分析師 Michael Shlisky 將 Solid Power 股票的評級調低，由「持有」轉為「中性」。

受此消息影響，於 2022 年 11 月 30 日 Solid Power 的股價每股下跌 $0.62 美元，或下挫 14.45%，收市報每股 $3.67 美元。

Pomerantz Firm在紐約、芝加哥、洛杉磯及巴黎設有辦事處，獲公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域中首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz Firm 由已故的 Abraham L. Pomerantz 先生所創立，他被譽為集體訴訟之父，為證券集體訴訟領域之先驅。今天，超過 80 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了多筆數百萬美元的損害賠償金。請瀏覽 www.pomerantzlaw.com。

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