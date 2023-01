CGG et TGS Annoncent la Phase II de l'Etude Multi-Clients 3D de Foz do Amazonas au Large du Brésil

English French

Paris, France – le 4 janvier 2023

CGG et TGS annoncent ce jour la deuxième phase de l'étude multi-clients 3D de Foz do Amazonas, située dans la marge équatoriale du Brésil. Cette étude, qui couvre 11 425 kilomètres carrés, permettra d'étendre la couverture 3D et de fournir des données complémentaires de haute qualité pour l’exploration de cette zone.

Les données 2D existantes et les données 3D adjacentes indiquent à cet endroit la présence de canaux de dépôt dans les réservoirs et d’un intervalle source contemporain du système pétrolier du bassin de Guyana. Des études de modèle de bassin laissent présager l’existence d’un système pétrolier mature du Crétacé précoce avec une distribution régionale étendue de réservoirs. La découverte voisine de Zaedyus en Guyane française et les découvertes de Narina et Venus sur les marges combinées du Liberia et de la Sierra Leone confirment le potentiel de ressources de ce bassin de Foz do Amazonas.

Sophie Zurquiyah, DG de CGG, a déclaré : « Grâce à notre leadership établi en matière de solutions de géoscience et à notre expérience inégalée dans cette zone de marge équatoriale qui s'étend sur la Guyane, le Suriname et le Brésil, nos experts déploieront nos technologies de haut de gamme d'imagerie FWI à décalage temporel et de moindres carrés pour fournir les données de haute résolution nécessaires au développement de ce bassin frontalier. »

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer la phase II du projet 3D de Foz do Amazonas avec notre partenaire CGG. Pour TGS, ce projet renforce encore notre bibliothèque de données dans la marge équatoriale qui sera déterminante pour permettre une solide compréhension du sous-sol de la part des sociétés d'exploration et notamment en amont des futurs cycles d'offres permanents. »

Les premiers produits d’imagerie PSDM seront disponibles au quatrième trimestre 2023, les produits finaux sont prévus à partir du troisième trimestre 2024.

Ce projet fait l’objet d’un préfinancement par l’industrie.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

