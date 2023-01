GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt een aantal serviceovereenkomsten voor Location Intelligence Services aan met een waarde van meer dan 200K Euro en de verlenging van een aantal servicecontracten.

English Dutch

Capelle aan den IJssel, the Netherlands, 4 januari 2023 - GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt met trots een drietal maatwerk serviceovereenkomsten voor Location Intelligence Services aan met een wereldwijd technologiebedrijf, met een waarde van meer dan Euro 200.000. Alle werkzaamheden zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgevoerd en afgerond.



Francesco Altamura, GeoJunxion CBO en Managing Director: "Het is niet ongebruikelijk om mensen te horen zeggen dat er tijdens de kerstperiode geen omvanrijke deals gesloten worden. Wij zijn het bewijs dat dit niet waar is, aangezien we twee van deze overeenkomsten een paar dagen voor kerst hebben gesloten en bevestiging kregen voor de derde slechts twee dagen voor het einde van het jaar. Dit is het resultaat van een geweldig teamwerk, dat niet stopte tijdens de feestdagen, mogelijk gemaakt door gepassioneerde en onvermoeibare werknemers die nooit opgeven. Het was de beste manier om een heel goed jaar af te sluiten, een ongelooflijk succesvol tweede semester 2022 (eerste semester van boekjaar 2022/23), en om het nieuwe jaar 2023 met hernieuwde energie te beginnen."

Tegelijkertijd kondigt GeoJunxion met trots de bevestig aan van de verlenging van meerdere jaarlijks hernieuwbare serviceovereenkomsten rond deze tijd van het jaar. Dit bevestigt eens te meer het vertrouwen en de loyaliteit van onze klanten voor verschillende soorten producten en diensten.





