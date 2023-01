Matthews International ontvangt meer dan 200 miljoen dollar aan orders voor energieoplossingen in eerste kwartaal 2023

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Dutch French German Hindi Italian Indonesian Japanese Korean Spanish Thai Malay

Aantal orders meer dan verdubbeld tegenover boekjaar 2022 voor activiteiten op het gebied van oplossingen voor energieopslag

Positie van Matthews International versterkt als leider in de groeiende industrie van energieopslagoplossingen voor elektrische voertuigen (EV)

Bedrijf ontving orders van talrijke fabrikanten van EV's, batterijen en brandstofcelcomponenten



PITTSBURGH, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) (“Matthews”), een wereldwijde leverancier van industriële technologieën en apparatuur voor hernieuwbare energie, kondigde vandaag aan dat het bedrijf tijdens het eerste kwartaal van het boekjaar 2023 in totaal meer dan 200 miljoen dollar aan orders heeft ontvangen voor zijn activiteiten op het gebied van oplossingen voor energieopslag. Meerdere fabrikanten van elektrische voertuigen (EV), brandstofcellen en batterijen plaatsten deze orders om apparatuur en diensten te kunnen leveren aan de snelgroeiende business.

"Wij zijn zeer verheugd over de aanhoudende, sterke stroom aan orders voor onze energieopslagoplossingen. Dit orderpercentage weerspiegelt de belangstelling van de industrie voor het eigen karakter van onze unieke oplossingen," aldus Joseph Bartolacci, president en CEO van Matthews. "In de afgelopen twee boekjaren zijn onze activiteiten voor energieopslagoplossingen meer dan verdrievoudigd. Met dit aantal orders zijn we dit boekjaar potentieel op weg naar nog een jaar met een zeer sterke groei."

Over Matthews International Corporation

Matthews International Corporation is een wereldwijde leverancier van industriële technologieën, herdenkingsproducten en merkoplossingen. Het segment Industrial Technologies ontwerpt, produceert, onderhoudt en verdeelt hoogtechnologische energieopslag op maat, markering, codering en industriële automatiseringstechnologieën en -oplossingen. Het segment Memorialization is een toonaangevende leverancier van herdenkingsproducten zoals gedenktekens, kisten, crematie gerelateerde producten en crematie- en verbrandingsapparatuur, voornamelijk aan klanten van begraafplaatsen en uitvaartcentra die families de stap helpen zetten van rouw naar herinnering. Het segment Brand Solutions is een toonaangevende leverancier van verpakkingsoplossingen en merkervaringen, die bedrijven helpt hun marketing te vereenvoudigen, hun merken te versterken en waarde te bieden. Het bedrijf heeft ongeveer 12.000 werknemers in meer dan 26 landen op zes continenten die zich inzetten om producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren.

Toekomstgerichte informatie

Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn opgenomen overeenkomstig de Veiligehavenbepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van de onderneming in toekomstige perioden wezenlijk verschillen van de verwachtingen van het management. Hoewel het bedrijf gelooft dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden geuit redelijk zijn, kan niet worden gegarandeerd dat dergelijke verwachtingen daadwerkelijk zullen uitkomen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten van de onderneming wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden besproken, zijn onder meer veranderingen in binnenlandse of internationale economische omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen van vreemde valuta, veranderingen in rentetarieven, veranderingen in de kosten van materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de producten van de onderneming, veranderingen in sterfte- en crematiecijfers, veranderingen in de vraag naar producten of prijzen als gevolg van consolidatie in de sectoren waarin de onderneming actief is, of andere factoren zoals storingen in de toeleveringsketen, arbeidstekorten of stijgingen van de arbeidskosten, veranderingen in de vraag naar producten of prijzen als gevolg van binnenlandse of internationale concurrentiedruk, het vermogen om doelstellingen op het gebied van kostenbesparing te verwezenlijken, onbekende risico's in verband met de overnames van de onderneming, kwesties in verband met cyberbeveiliging, doeltreffendheid van de interne controles van de onderneming, naleving van binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, technologische factoren waarover de onderneming geen controle heeft, de impact van pandemieën of soortgelijke uitbraken of andere storingen in onze industrieën, bij klanten of in de toeleveringsketens, de impact van wereldwijde conflicten zoals de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en andere factoren die worden beschreven in het jaarverslag van de onderneming in Form 10-K en andere periodieke deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission.

Voor investeerdersrelaties:

William D. Wilson

Senior Director, Corporate Development en Investor Relations

412.325.8418

Matthews International Corporation

Corporate Office

Two NorthShore Center

Pittsburgh, PA 15212-5851

VS

Telefoon: +1 (412) 442-8200