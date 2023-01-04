Matthews International 的能源解決方案業務在 2023 財年第一季度贏得超過 2 億美元的訂單

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儲能解決方案業務的訂單接收量是 2022 財年收入的兩倍以上

鞏固了 Matthews International 在不斷增長的電動汽車 (「EV」) 儲能解決方案行業的領導地位

公司收到多家 EV、電池與氫燃料電池組件製造商的訂單



匹茲堡, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) (「Matthews」) 是工業技術與可再生能源設備的全球供應商，其今日宣布，公司在 2023 財年第一季度收到的儲能解決方案業務的訂單總額超過 2 億美元。這些訂單來自多家電動汽車 (「EV」)、燃料電池和電池製造商，為快速增長的業務提供設備和服務。

「我們非常高興地看到，我們的儲能解決方案訂單持續強勁。這一訂單率反映了業界對我們獨特解決方案的專有性質的興趣，」Matthews 總裁兼行政總裁 Joseph Bartolacci 如此表示，「在過去的兩個財年中，我們的儲能解決方案業務增長了兩倍多。有了這些訂單，我們就有可能在本財年實現又一年的顯著增長。」

關於 Matthews International Corporation

Matthews International Corporation 是工業技術、悼念產品和品牌解決方案的全球供應商。工業技術部門設計、製造、服務並分銷高科技的訂製能源儲存、標記、編碼以及工業自動化技術與解決方案。悼念部門是各種悼念產品的領先供應商，包括追悼會、棺材、火葬相關產品以及火葬與焚化儀器，主要是服務墓地與殯儀館客戶，幫助他們從悲傷轉向悼念。SGK 品牌解決方案部門是包裝解決方案與品牌體驗的領先供應商，協助公司簡化市場營銷、擴充其品牌並提供價值。公司在六大洲超過 26 個國家擁有約 12,000 名員工，致力於提供最優質的產品與服務。

前瞻性資訊

本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均根據 1995 年的《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款提供。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險及不確定性，可能導致公司未來的實際業績與管理層的預期存在重大差異。雖然公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期合理，但公司不能保證此期望在未來證明是正確的。可能導致公司業績與此類前瞻性陳述中提及的業績產生重大差異的因素主要包括國內或國際經濟狀況的變化、外匯匯率的變化、利率的變化、公司製造產品所用材料的成本變化、死亡率與火葬率的變化、由於公司經營行業進行整合而導致的產品需求或定價變化，或其他因素，例如供應鏈中斷、勞動力短缺或勞動力成本增加、由於國內或國際競爭壓力導致產品需求或定價變化、實現降低成本目標的能力、與公司收購相關的未知風險、網絡安全顧慮、公司內部控制的成效、國內與國外法律和規定的遵從性、超出公司控制的技術因素、疫情或類似爆發的影響，或對我們行業、客戶、或供應鏈的其它干擾、全球衝突的影響（例如目前俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭）以及在 10-K 表格的公司年度報告和向美國證券交易委員會定期提交的其他文件中描述的其他因素。

投資者關係：

William D. Wilson

企業發展及投資者關係高級總監

412.325.8418

Matthews International Corporation

公司辦事處

Two NorthShore Center

Pittsburgh, PA 15212-5851

電話：(412) 442-8200