Calibre Scientific übernimmt TechniVal Group, einen Anbieter von umfassenden Laborausrüstungsdiensten im Vereinigten Königreich

LOS ANGELES, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme der TechniVal Group Limited (das „Unternehmen“) bekanntzugeben. Die TechniVal Group Limited ist ein in Schottland ansässiger Dienstleister und Vertreiber von Laborgeräten, der Biowissenschafts-, F&E-, Pharma- und Biotechnologieunternehmen im ganzen Vereinigten Königreich beliefert. TechniVal stellt den Einstieg von Calibre Scientific in die Branche der Laborausrüstungsdienstleistungen dar und ergänzt damit das bestehende Portfolio von Calibre Scientific an Produktions- und Vertriebsunternehmen auf den britischen Inseln.



Das Dienstleistungsangebot von TechniVal umfasst die Lieferung, Unterstützung, Installation, Kalibrierung, Validierung, Wartung und Reparatur von temperaturgeregelten Geräten auf höchstem Niveau. Das breit gefächerte Produktangebot des Unternehmens umfasst u. a. Inkubatoren, Öfen, Zentrifugen, Kühlgeräte, Labor- und GMP-Waschmaschinen und Autoklaven sowie Gefriertrockner.

Mit dieser Übernahme diversifiziert Calibre Scientific sein bestehendes Produktangebot auf dem Markt für Laborbedarf weiter, fügt aber, was noch wichtiger ist, seinem wachsenden Portfolio einen speziellen Dienstleistungsbereich hinzu. „Aufgrund seines technischen Know-hows und seiner umfangreichen Kundenbeziehungen bedient TechniVal den britischen Markt seit Jahren erfolgreich“, so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „In Zusammenarbeit mit dem TechniVal-Team freuen wir uns darauf, diese Dienstleistungen auf den breiteren Kundenstamm von Calibre Scientific auszuweiten, was uns in die Lage versetzen wird, ein umfassendes Angebot für den Verkauf, die Installation, Kalibrierung, Validierung, Wartung und Reparatur von Geräten von der Wiege bis zur Bahre anzubieten.“

„Als ich verschiedene strategische Optionen für die nächste Wachstumsphase von TechniVal evaluierte, hob sich Calibre Scientific von den anderen ab“, so Gary Philp, Geschäftsführer von TechniVal. „Das umfangreiche Unternehmensportfolio berührt jeden Aspekt des Gesundheits- und Biowissenschaftsmarktes im Vereinigten Königreich und Irland, was in Verbindung mit der unternehmerischen Firmenkultur zahlreiche Möglichkeiten für TechniVal bietet, ein bedeutendes Wachstum in der Zukunft zu erzielen.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.investor.calibrescientific.com oder kontaktieren Sie press@calibrescientific.com.