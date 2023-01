Calibre Scientific fait l'acquisition de TechniVal Group, un fournisseur complet de services pour équipements de laboratoire au Royaume-Uni

French German

LOS ANGELES, 04 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de TechniVal Group Limited (la « Société »), prestataire de services et distributeur d'équipements de laboratoire basé en Écosse, qui dessert des entreprises dans les domaines des sciences de la vie, de la R&D, pharmaceutique et de la biotechnologie dans l'ensemble du Royaume-Uni. TechniVal représente l'entrée de Calibre Scientific sur le marché des services pour équipements de laboratoire, ajoutant une capacité complémentaire à son portefeuille actuel d'entreprises de fabrication et de distribution dans les îles britanniques.

L'offre de services de TechniVal inclut la fourniture, l'assistance, l'installation, la calibration, la validation, la maintenance et la réparation d'équipements à température contrôlée conformément aux normes les plus strictes. L'offre de distribution de produits diversifiés de la Société comprend des incubateurs, des fours, des centrifugeuses, des équipements de réfrigération, des laveuses et des autoclaves de laboratoire et GMP, ainsi que des lyophilisateurs, entre autres.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific diversifie davantage son offre de produits actuelle sur le marché des fournitures pour laboratoire, mais surtout, elle ajoute une branche de services dédiés à son portefeuille en pleine croissance. « Grâce à son savoir-faire technique et à ses vastes relations clients, TechniVal dessert avec succès le marché du Royaume-Uni depuis plusieurs années », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « En partenariat avec l'équipe de TechniVal, nous sommes ravis de déployer ces services auprès de la clientèle élargie de Calibre Scientific, ce qui nous permettra de proposer une gamme complète de bout en bout de services de vente, d'installation, de calibration, de validation, de maintenance et de réparation d'équipements. »

« Alors que j'évaluais les différentes options stratégiques pour la prochaine phase de croissance de TechniVal, Calibre Scientific est vraiment sortie du lot », a commenté Gary Philp, directeur général de TechniVal. « Son vaste portefeuille d'entreprises touche chaque aspect du marché des soins de santé et des sciences de la vie au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui, en combinaison avec sa culture institutionnelle entrepreneuriale, fournit de nombreuses opportunités exploitables à TechniVal pour générer une croissance significative à l'avenir. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.investor.calibrescientific.com, ou contacter press@calibrescientific.com.