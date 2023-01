Exploration Brunswick fournit une mise à jour de la société

MONTRÉAL, 04 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSX-V: BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir de fournir un aperçu de sa campagne inaugurale d'exploration préliminaire du lithium, alors qu'elle se prépare à un important programme d'exploration d’une valeur de 6 millions de dollars en 2023 axé sur la région de Hearst en Ontario et la région de la Baie-James au Québec. Les détails de ce programme, y compris des deux programmes de forage, seront annoncés en début février. La Société souhaite également annoncer des changements au niveau de la direction afin de mieux accomplir ses objectifs.

M. Killian Charles, chef de la direction et président de BRW, a commenté : « Les travaux réalisés en 2022 nous ont permis de raffiner notre modèle d'exploration et de tester notre système de ciblage. En quelques mois seulement, nous avons identifié plusieurs cibles hautement prioritaires au Québec et en Ontario. Ces cibles feront l'objet d'un travail plus approfondi tout au long de l'année 2023, en commençant par du forage à notre projet Hearst en Ontario et de la propriété Anatacau, récemment mise sous option, à Baie-James, au Québec. Nous avons considérablement plus de travail à accomplir l'année prochaine et, avec la récente clôture de notre financement par courtage, nous sommes prêts à lancer les plus grandes campagnes d'exploration de l'histoire de notre société. J'invite les actionnaires à rester attentifs à une annonce plus complète en début février concernant notre programme pour 2023. »

Sommaire de l'exploration 2022

Ontario

Hearst

Depuis la consolidation et la prise d'option du projet à la fin du troisième trimestre, un premier programme de prospection soutenu par des VTT, des camions et des hélicoptères a été mené sur le projet Hearst dans le nord de l'Ontario sur une période de cinq semaines. De multiples pegmatites nouvelles et évoluées, de longueur et de largeur variables, jusqu'à huit kilomètres de l'indice Decoy, ont été découvertes. Elles présentent des valeurs de mesure de champ pXRF et une minéralogie similaire à celles de la pegmatite LCT (« Lithium-Césium-Tantalum ») Decoy. La zone est activement exploitée pour le bois, ce qui ne fera qu'améliorer l'accès et l'exposition. D'autres prospections, décapages et tranchées sont prévus en S1 2023 pour ces pegmatites nouvellement découvertes. Un programme initial est en cours de préparation pour forer la pegmatite de Decoy et les détails seront divulgués dans la mise à jour de février.

Québec

Abitibi – Projet Pontiac

La Société a prospecté 14 blocs de claims dans la sous-région géologique du Pontiac en 2022, couvrant un nombre égal de champs de pegmatites. Toutes les propriétés, sauf deux, étaient encaissées dans le batholite granitique de type S de Descelles. Des pegmatites évoluées ont été identifiées sur plusieurs blocs mais aucune pegmatite LCT n'a été révélée. Cependant, au quatrième trimestre 2022, les équipes de terrain de BRW ont identifié plusieurs pegmatites au sud de Rouyn-Noranda (le projet Kinojévis) avec des mesures de terrain pXRF typiquement associées aux pegmatites LCT hautement évoluées. Ces pegmatites seront décapées dès que les conditions météorologiques le permettront afin d'exposer des sections transversales complètes à travers les dykes pour permettre l'échantillonnage en rainure.

Côte Nord

Les travaux de prospection de l'été 2022 ont permis de localiser une région d'environ six kilomètres carrés de filons-couches pegmatitiques hautement évolués sur des concessions BRW détenues à 100 %. Les valeurs de mesure de terrain pXRF rapportées dans le filon-couche étaient similaires à celles couramment observées dans les pegmatites LCT. Cette zone a été cartographiée de plus près au début du quatrième trimestre 2022 et, bien qu'une minéralisation de béryl ait été notée, aucune minéralisation de lithium n'a été découverte. Les filons-couches sont généralement à faible pendage et d'une épaisseur inférieure à dix mètres. Une prospection plus régionale est prévue en 2023 pour mieux expliquer les valeurs fortement anormales.

Baie-James (Eeyou Istchee)

La Société a maintenant obtenu 46 blocs de claims (plus de 3 100 claims) dans la région de la Baie James (Eeyou Istchee) par le biais d'accords d’options et de jalonnement direct. Ces blocs abritent collectivement plus de 250 dykes de pegmatite de type S affleurants et non testés, dont la longueur varie de 600 à 3 600 mètres. La région de Baie-James sera le point central de l'exploration de 2023 au Québec, en testant plusieurs cibles pegmatitiques pour la minéralisation LCT. La société débutera sa campagne d'exploration avec un programme de forage qui tentera de trouver des extensions possibles au gîte de lithium de la Baie-James d'Allkem (historiquement connu sous le nom de gîte Cyr) au premier trimestre 2023.

Nouvelle Écosse

La prospection a été menée sur le projet South Mountain Batholith dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse à la fin du deuxième trimestre 2022. La Société a identifié plusieurs zones d'intérêt prometteuses, certains échantillons choisis ayant donné jusqu'à 580 ppm de lithium et le ré-échantillonnage de carottes de forage au diamant historiques ayant donné jusqu'à 730 ppm de lithium. De plus, une étude de sol de 385 échantillons a été réalisée près de la région de New Ross, dans le centre de la Nouvelle-Écosse, afin de développer les sols et les prospections historiques élevés. Les faits saillants de l'étude comprennent 96 échantillons avec des résultats entre 100 et 149 ppm de lithium ainsi que 35 autres échantillons entre 150 et 310 ppm de lithium. Ces résultats ont été regroupés dans plusieurs zones voisines de blocs pegmatitiques très évolués, indiquant potentiellement la présence de nouvelles pegmatites LCT dans la région de New Ross. La zone à fort potentiel s'étend sur 1,8 kilomètre et reste ouverte au nord, au sud et à l'ouest. Les sols ont été prélevés à 25 mètres d'intervalle sur des lignes espacées de 100 mètres. La prospection, les sols et le décapage sont prévus pour le premier semestre 2023, centrés sur la zone hautement anormale.

Nouveau Brunswick

La prospection a été menée sur les projets Caledonia, Hawkshaw et Catamaran au début du deuxième trimestre 2022 sur une période de six semaines. BRW a commencé à se concentrer sur le projet Catamaran car des échantillons choisis ont révélé une teneur en lithium anormale, indiquant potentiellement la présence de pegmatites LCT. Un programme limité de 280 échantillons de till a été réalisé au troisième trimestre et les résultats ont été reçus à la fin du quatrième trimestre. 19 échantillons ont retourné des valeurs anormales de lithium entre 58 ppm et 90 ppm dans les tills. L'espacement des échantillons de ce programme est d'environ 500 mètres. Les échantillons de surface, les résultats des tills et les valeurs des mesures de terrain pXRF sont en cours d'évaluation pour les prochaines étapes.

Terre-Neuve

Une prospection assistée par hélicoptère a eu lieu sur les projets Port-Aux-Basques, Hermitage et Rencontre Est au début du troisième trimestre sur une période de trois semaines. De nombreuses pegmatites ont été évaluées à l'aide de mesures de terrain pXRF et 35 échantillons ont été envoyés au laboratoire. Aucune pegmatite potentielle n'a été identifiée avec le pXRF, ce qui a été confirmé après réception des analyses des échantillons.

Changements dans la direction

Exploration Brunswick souhaite annoncer que Killian Charles, président de BRW, a assumé le rôle de Chef de la direction et de président depuis le 1er janvier. Il quitte en même temps son poste de vice-président du développement corporatif chez Métaux Osisko afin de mieux se consacrer à BRW. Il restera chez Métaux Osisko en tant que conseiller. Robert Wares, actuellement Président du conseil et Chef de la direction de BRW, est désormais Président exécutif du conseil à compter du 1er janvier.

La Société souhaite également annoncer que M. François Goulet, MSc, P. Géo, s'est joint à l'équipe de BRW à titre de Directeur de l'exploration - Québec. M. Goulet est titulaire d'une maîtrise en géologie structurale de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). Au cours des dernières années, il a été Président et Chef de la direction d'Exploration Harfang Inc, un générateur de projets aurifères dans la région de la Baie-James. Il possède une vaste expérience de travail dans la région de la Baie-James au Québec ainsi qu'une expérience internationale dans une variété de projets d'exploration. M. Goulet a travaillé pour Mines Virginia Inc, Unigold Inc, Maya Gold and Silver, le partenariat Canadian Malartic, Glencore Canada et plusieurs autres compagnies juniors. Il est membre du conseil d'administration de l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) et géologue agréé par l'Ordre des géologues du Québec depuis janvier 2011.

Robert Wares, Président exécutif du conseil, a déclaré : « Ces changements permettront d'aligner l'équipe de direction plus étroitement avec les besoins de l'entreprise suite à la croissance rapide de notre programme d'exploration en 2022 et au rythme accru prévu en 2023. Nous sommes maintenant entièrement financés pour l'année à venir et j’ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec Killian et l'équipe, qui comprend maintenant M. François Goulet, alors que nous lançons une année passionnante pour Brunswick Exploration. »

AQCQ et méthodologie de filtrage des pegmatites

Les échantillons ont été envoyés à diverses installations de préparation des Laboratoires ALS à travers le Canada et ont été analysés à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les échantillons de roche entière ont été analysés à l'aide des méthodes ME-MS89L ou ME-MS81. Les échantillons de till et de sol ont été analysés à l'aide des méthodes ME-MS81 et ME-ICP82b. Les détails des méthodes d'analyse, des précisions et des limites de détection sont disponibles dans la section Géochimie du site Internet des Laboratoires ALS. (www.ALSglobal.com).

Les pegmatites sont filtrées pour leur prospectivité sur le terrain par des mesures directes de pXRF (spectromètres XRF portables) à l'affleurement sur la base des rapports de rubidium (Rb) et de potassium (K) dans les feldspaths et les micas. Ces deux éléments sont facilement détectables par spectrométrie pXRF étalonnée avec un degré de précision relativement élevé. Des valeurs de Rb supérieures à 3 000 ppm dans les feldspaths et à 10 000 ppm dans les micas et des rapports K/Rb inférieurs à 30 sont des indicateurs fiables d'une pegmatite évoluée offrant une minéralisation potentielle de LCT. Plusieurs mesures sont effectuées sur chaque affleurement de pegmatite afin de minimiser les erreurs d'utilisation. Les mesures pXRF sont utilisées en combinaison avec la minéralogie observée pour déterminer si la pegmatite est prospective et fera lieu de travaux supplémentaires. Les pegmatites présentant de faibles valeurs de Rb et donc de hauts rapports K/Rb sont écartées.

Personne qualifiée

Pour les informations concernant le Québec, les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par M. Jeff Hussey, administrateur d'Exploration Brunswick. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec. À l'avenir, M. François Goulet, géologue, assumera le rôle de personne qualifiée pour les projets du Québec.

Pour les informations concernant l'Ontario et la Région de l’Atlantique du Canada, les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Charles Kodors, directeur Région de l’Atlantique. Il est un géologue professionnel enregistré en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick.

À propos de Brunswick Exploration

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour des gîtes de lithium en contexte de roche dure dans les secteurs moins explorés de l’Est du Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des propriétés situées au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Relations avec les investisseurs/information

Mr. Killian Charles, Président et Chef de la direction (info@BRWexplo.com)

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prévisionnelles comprennent, sans s'y limiter, les retards dans l'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets ; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir ; les changements dans les marchés boursiers ; l'inflation ; les fluctuations des prix des produits de base ; les retards dans le développement des projets ; les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers ; et les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prévisionnelles dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date de ce communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.