English Danish

Storaktionærmeddelelse



Olav W. Hansen A/S meddeler i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, stk. 1, at selskabet efter køb af 331 stk. b-aktier i Harboes Bryggeri A/S nu direkte besidder 300.330 stk. b-aktier i Harboes Bryggeri A/S svarende til 5,01% af aktiekapitalen og 2,55% af de samlede stemmerettigheder.





For yderligere oplysninger se vedhæftede fil.



Kontakt:

Simon Andersson

+45 58168888

Vedhæftet fil