Début de l’évaluation détaillée du centre de stockage du carbone proposé par l’Alliance nouvelles voies

CALGARY, Alberta, 04 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Alliance nouvelles voies, qui représente les plus importantes entreprises de sables bitumineux du Canada, a conclu un accord d’évaluation de la séquestration du carbone avec le gouvernement de l’Alberta.

L’accord permet à l'Alliance de commencer immédiatement une évaluation détaillée de sa proposition de centre de stockage géologique, qui serait l’un des plus grands projets de captage et de stockage du carbone (CSC) au monde. Cette évaluation permettra d’estimer plus précisément les caractéristiques géologiques et les propriétés de la formation souterraine profonde destinée au stockage du CO 2 .

« Cet accord marque une autre étape importante en vue de la finalisation de notre projet proposé de CSC dans le nord-est de l’Alberta, ainsi que de la réalisation de notre objectif de carboneutralité d’ici 2050, le tout afin d’aider le Canada à respecter ses engagements en matière de climat », indique Kendall Dilling, président de l’Alliance nouvelles voies.

« Nous sommes reconnaissants des efforts et du soutien du gouvernement de l’Alberta, qui encourage la croissance des projets de captage et de stockage du carbone de façon stratégique et responsable. »

« Le CSC est reconnu à travers le monde comme l’une des méthodes les plus efficaces de réduction des émissions industrielles de gaz à effet de serre, et la géologie particulière de l’Alberta fait de la province l’un des endroits les mieux placés pour stocker le CO 2 de façon permanente et sécuritaire. »

« Grâce à cet accord, nous sommes en mesure de continuer à faire avancer ce projet ambitieux qui contribuera à faire du Canada l’une des nations les plus avancées sur le plan de la décarbonisation de sa production d’énergie. »

L’accord ouvre la voie au lancement des essais détaillés nécessaires pour évaluer plus précisément la pertinence de la séquestration du carbone. Le début des travaux sur le terrain est prévu pour l’hiver prochain.

Ces essais — ainsi que les informations existantes recueillies par les entreprises de l’Alliance nouvelles voies qui gèrent l’exploitation des installations dans la région — contribueront à l’élaboration de plans de développement sur le terrain pour soutenir la demande finale d’un accord de stockage et d’autres approbations réglementaires.

Le centre de stockage du carbone proposé serait relié à une ligne de transport qui recueillerait le CO 2 capté au départ dans 14 installations de sables bitumineux prévues dans les régions de Fort McMurray, Christina Lake et Cold Lake. L’objectif est d’étendre le réseau de transport à plus de 20 installations de sables bitumineux, et d’accueillir d’autres industries de la région intéressées par le CSC.

Le projet est d’une importance capitale pour permettre à l’Alliance nouvelles voies de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des installations de sables bitumineux de ses entreprises membres de 22 millions de tonnes d’ici 2030, et d’atteindre ainsi la carboneutralité d’ici 2050.

La collaboration se poursuit avec les parties prenantes locales et les communautés des Premières Nations et des Métis qui occupent le territoire le long de la ligne de transport et du réseau de stockage de CO 2 proposés.

Formée en 2021, l’Alliance nouvelles voies est une collaboration entre Canadian Natural, Cenovus Energy, ConocoPhillips Canada, Impériale, MEG Energy et Suncor Energy, qui produisent ensemble environ 95 % du pétrole issu des sables bitumineux au Canada.

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur le plan de l’Alliance nouvelles voies et la collaboration sans précédent entre toutes les parties prenantes afin de développer et déployer des technologies qui visent à réduire les émissions en visitant le alliancenouvellesvoies.ca

Contact : Mark Cooper, Relations avec les médias

Courriel : mark.cooper@pathwaysalliance.ca

Avis

Les énoncés d’événements ou d’états futurs présentés dans ce communiqué, y compris les projections, objectifs, attentes, estimations, et plans d’affaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme atteindre, aspiration, croit, anticipe, prévoit, propose, planifie, objectif, prédit, cible, estimé, s’attend à, prévision, vision, stratégie, perspective, calendrier, futur, continue, probable, pourrait, devrait, sera et (ou) des références semblables à des résultats dans le futur. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué incluent notamment, mais sans s’y limiter, des références à ce qui suit : la viabilité, l’échéancier et l’impact de la collaboration de l’Initiative pour des sables bitumineux carboneutres et le développement de l’Initiative soutenant un avenir carboneutre; le soutien de l’Initiative par les gouvernements de l’Alberta et du Canada; la capacité de permettre une production pétrolière carboneutre et de préserver la contribution économique de l’industrie; le déploiement de technologies visant à réduire les émissions de GES; la capacité à créer des emplois, à accélérer le développement du secteur des technologies propres, à procurer des avantages à d’autres secteurs et à aider à maintenir la qualité de vie des Canadiens; et la réalisation d’investissements économiques pour assurer une transition réussie vers un monde carboneutre et générer une valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires. Toutes les références à la carboneutralité dans cette annonce s’appliquent aux émissions provenant de l’exploitation des sables bitumineux (définies comme des émissions de portée 1 et de portée 2).

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats futurs réels, y compris les attentes et hypothèses concernant : la croissance de la demande et la source, l’approvisionnement et le bouquet énergétiques; la quantité et l’échéancier des réductions des émissions; l’adoption et l’impact de nouvelles installations ou technologies, y compris sur la réduction des émissions de GES; les plans, échéanciers, coûts, capacités et évaluations techniques des projets, et la capacité à exécuter efficacement ces plans et exploiter les actifs; que le soutien des gouvernements de l’Alberta et du Canada pour l’Initiative sera fourni; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris celles touchant les changements climatiques et les restrictions liées à la COVID-19; les taux de production, la croissance et la composition de celle-ci; les conditions générales du marché; et les dépenses en capital et environnementales, pourraient différer de façon importante en fonction d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements au niveau local, régional ou mondial apportés à l’offre et à la demande de pétrole, de gaz naturel, et de produits pétroliers et pétrochimiques et le prix qui en découle, les impacts différentiels et sur la marge; les événements politiques ou réglementaires, incluant les changements à la loi ou aux mesures et politiques du gouvernement en lien avec la COVID-19; la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers, incluant pour les nouvelles technologies; le manque de soutien requis du gouvernement de l’Alberta et du gouvernement du Canada; les risques environnementaux inhérents aux activités de production et d’exploitation pétrolières et gazières; les règlements environnementaux, incluant le règlement sur les changements climatiques et les GES et les changements apportés à ces règlements; la disponibilité et l’affectation du capital; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de services tiers; les difficultés opérationnelles ou techniques non anticipées; les calendriers et la gestion des projets et l’achèvement des projets dans les délais; les analyses et le rendement des gisements; les développements technologiques non planifiés; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité à amener les nouvelles technologies à une échelle commerciale à un prix concurrentiel; les risques et dangers opérationnels; les conditions économiques générales, incluant l’occurrence et la durée des récessions économiques; et les autres facteurs auxquels les sociétés font référence dans leurs plus récents rapport annuel et rapport de gestion respectifs, le cas échéant.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres aux entreprises. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Les entreprises ne prennent aucune obligation quant à la mise à jour des renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, sauf si une loi applicable l’exige.