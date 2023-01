The Lazy Gourmet, la première entreprise de service traiteur de Vancouver, se joint à la famille d’entreprises du Groupe Compass Canada

English French

Le plus grand fournisseur de services alimentaires au Canada accueille l’équipe de The Lazy Gourmet, fondée par la pionnière canadienne de la cuisine Susan Mendelson, dans le cadre d’une entente historique pour l’industrie de l’accueil de Vancouver.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Lazy Gourmet, l’entreprise de service traiteur pionnière de Vancouver, a annoncé aujourd’hui qu’elle se joignait au Groupe Compass Canada, le principal fournisseur de services alimentaires au pays. Dans le cadre de cette entente historique, The Lazy Gourmet et toute son équipe de 130 employés se joindront au chef de file des services alimentaires pour accroître la présence de l’entreprise locale dans la région du Grand Vancouver et au-delà.

Susan Mendelson, qui a cofondé The Lazy Gourmet en 1979, restera avec l’entreprise et continuera de fournir son point de vue de gestionnaire expérimentée en matière de service traiteur, tandis que le directeur général primé de longue date Kevin Mazzone continuera de tenir les rênes et à diriger la talentueuse équipe.

« Après 43 ans d’activité, la dernière année ayant été la plus réussie à ce jour, je ne peux que constater la fierté que j’éprouve à l’égard de notre équipe et de tout ce que nous avons accompli ensemble, y compris surmonter les défis de la pandémie », a déclaré M. Mendelson. « Nous en sommes sortis plus forts que jamais, et lorsque le Groupe Compass Canada nous a présenté cette opportunité, je savais que c’était le bon partenaire pour faire passer The Lazy Gourmet au niveau supérieur. J’ai hâte de voir comment notre équipe, y compris Kevin, mon associé et directeur général, apprendra et grandira sous la bannière d’une entreprise aussi prospère et estimée. »

The Lazy Gourmet est fière de sa capacité à créer des expériences culinaires inoubliables, grandes ou petites. Au cours de cette période, Mendelson a reçu de nombreux prix de reconnaissance pour avoir fait de The Lazy Gourmet le fournisseur de services traiteur très apprécié qu’il est aujourd’hui. Avec son accent sur la qualité sans compromis des ingrédients et sur l’accueil sur la côte ouest, The Lazy Gourmet a accueilli des événements de tout le spectre, allant des déjeuners, à des événements de grande envergure, y compris les Jeux olympiques de 2010 et le tournoi de la PGA.

En tant que plus grand fournisseur de services alimentaires au pays, le Groupe Compass Canada est un chef de file de l’industrie en matière d’excellence culinaire, grâce à un vaste portefeuille de services alimentaires dans une variété de secteurs, y compris l’éducation, les entreprises et industries, les sports et le divertissement et les soins de santé. L’annonce d’aujourd’hui permet d’ajouter The Lazy Gourmet à son impressionnant portefeuille de marques, dans le but d’élargir et d’aider le traiteur local à apporter son style distinctif à encore plus de clients de Vancouver.

L’infrastructure sophistiquée de l’entreprise, y compris une équipe de chefs exécutifs, une division d’approvisionnement et un sens des affaires établi, couplés à la meilleure équipe d’accueil de The Lazy Gourmet, est un match parfait.

« Nous sommes ravis que Susan Mendelson, une légende culinaire au Canada, Kevin et toute l’équipe de The Lazy Gourmet, se joignent à notre famille Compass », a déclaré Jacques Webster, président d’Eurest, un secteur du Groupe Compass. « Nous voulons que The Lazy Gourmet continue d’être qui elle a toujours été, avec Susan et Kevin continuant à diriger les opérations quotidiennes. Notre objectif est d’exploiter leur ingéniosité et leur passion pour l’accueil tout en leur donnant accès à nos ressources pour soutenir une croissance continue. Nous avons aussi hâte d’apprendre de leur style unique et de leur recette de réussite primée. »

À propos de The Lazy Gourmet

Cofondée en 1979 par Susan Mendelson, The Lazy Gourmet est l’une des premières entreprises de service traiteur de Vancouver. Elle se spécialise dans l’accueil sur la côte ouest tout en mettant en valeur les meilleurs ingrédients locaux et la qualité exceptionnelle que notre région a à offrir. Les services englobent tout, de la pâtisserie du matin et de la planification d’événements, aux dîners assis entièrement prévus pour 800 personnes et plus. The Lazy Gourmet est actuellement située au 1545 West 3rd Avenue. Pour plus d’informations sur The Lazy Gourmet, veuillez visiter www.lazygourmet.ca .

The Lazy Gourmet catering@lazygourmet.ca

Twitter : @TheLazyGourmet | Instagram : @TheLazyGourmet

Facebook : @LazyGourmet | lazygourmet.ca

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 100 emplacements à travers le pays. L’entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées™ au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l’avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021™. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

Personnes-ressources pour les médias :

Sophia Cheng

The Lazy Gourmet

sophia@sophiachengpr.com

604-828-3102

Courtney Gardner - Directrice, Communications de l’entreprise, Groupe Compass Canada

Courtney.gardner@compass-canada.com

647-633-5420

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dfddc13-134a-4c78-ac64-c8e0ed9889a2/fr