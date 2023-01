WENDEL : Tadaweb, premier investissement direct en Europe de Wendel Growth

English French



COMMUNIQUE — 4 JANVIER 2023

Tadaweb,

premier investissement direct en Europe de Wendel Growth

Wendel (Euronext : MF.FP), au travers de son activité Wendel Growth1, annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition d’une part minoritaire du capital de Tadaweb. Wendel investira 15 M€ en fonds propres afin d’accompagner la société dans sa croissance. La finalisation de cette opération devrait intervenir au premier trimestre 2023, sous réserve du respect des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires.

Tadaweb fournit des plateformes OSINT (Open Source INTelligence) qui permettent aux organisations de générer de l’intelligence décisionnelle en réduisant le temps d’investigation des analystes de plusieurs semaines à quelques minutes. Les plateformes Tadaweb leur permettent de considérablement augmenter leur impact dans l’environnement vaste et changeant d’Internet. L’entreprise, en croissance rapide, emploie plus de 120 personnes, a son siège au Luxembourg et des bureaux à Paris, Londres et Ottawa.

Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur financier et Directeur de Wendel Growth, déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Tadaweb au sein du portefeuille de Wendel. Ce premier investissement direct en Europe de l’équipe de Wendel Growth, menée par Antoine Izsak, est totalement en ligne avec nos objectifs : une entreprise innovante, avec un potentiel de croissance et de leadership élevés, et menée par des entrepreneurs engagés ».

Antoine Izsak, Head of Growth Equity déclare: « Nous nous réjouissons de réaliser notre premier investissement dans Tadaweb, leader sur le marché en pleine croissance de l’OSINT. Elle offre un ensemble de services et fonctionnalités unique et dispose d’une équipe de classe mondiale. J’ai hâte de mettre en œuvre le partenariat que nous créons avec François Gaspard, Genna Elvin et leurs équipes.»

Genna Elvin, Chief Tada Officer et co-fondatrice: « Cet investissement est une étape supplémentaire et fondamentale dans notre histoire : cela va accélérer notre expansion mondiale, à travers notre entrée aux États-Unis et dans de nouveaux marchés européens. Nous sommes une entreprise rentable depuis plus de 5 ans, et ceci marque une étape charnière pour nous. Les récents recrutements au sein de notre équipe de direction, ainsi que cette relation d’investissement nous permettent résolument de faire passer nos produits et notre capacité à servir de nouveaux marchés internationaux à l’échelle supérieure ».

François Gaspard, Chief Executive Officer et co-fondateur : « Faire partie du portefeuille de Wendel est une nouvelle étape dans nos plans de développement mondiaux à long terme. Nous partageons une histoire commune au Luxembourg et en France, et avons une volonté commune de construire des entreprises pérennes. Chez Tadaweb, nous continuons à affirmer nos racines européennes. Cette opportunité de nous associer à Antoine et l’équipe de Wendel Growth est un moment très particulier de notre histoire.»

Ted Hickey, Directeur de la Strategy: « Notre équipe de direction est enthousiaste à l’idée de pouvoir bénéficier du savoir-faire et du réseau mondial que Wendel Growth met à disposition des sociétés de son portefeuille. Ceux-ci seront clé dans le cadre de notre expansion à de nouveaux marchés et de l’évolution de notre plateforme de données d’origine de sources ouvertes.»

À propos de Wendel Growth:

Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. Après avoir déjà engagé près de 170 millions d’euros sur les dernières années, Wendel Growth recherche des opportunités d’investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups. Pour réaliser ces investissements directs, à l’image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, Wendel s’appuie sur une nouvelle équipe constituée de deux professionnels expérimentés de cette classe d’actifs, dont Antoine Izsak, qui a rejoint Wendel début février en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d’investissement au sein de Bpifrance. L’ambition de Wendel est d’investir jusqu’à 50 millions d’euros de montant unitaire dans des scale-ups en Europe et Amérique du Nord. En parallèle, Wendel Growth va poursuivre ses investissements au sein de fonds et de fonds de fonds.

À propos de Tadaweb:

Tadaweb redéfinit la manière dont les entreprises génèrent de l’intelligence décisionnelle à partir d’informations publiques, en leur permettant de détecter des tendances clés et d’accélérer leurs investigations, en reproduisant les méthodes d’analystes grâce à un process extrêmement extensible et efficace qui réduit le temps nécessaire pour générer des renseignements exploitables de plusieurs semaines à quelques minutes. En savoir plus sur tadaweb.com.





Agenda

17 mars 2023

Résultats annuels 2022 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse).





28 avril 2023

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse).





15 juin 2023

Assemblée générale





28 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)





27 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse)





7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023





À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup





1 Anciennement Wendel Lab

Pièce jointe