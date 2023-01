Dassault Aviation : Prises de commandes, livraisons et carnet de commandes en nombre d’avions neufs au 31 décembre 2022

English French

Prises de commandes, livraisons et carnet de commandes

en nombre d’avions neufs au 31 décembre 2022

(données non auditées par les Commissaires aux Comptes)



AVIONS COMMANDÉS EN 2022

92 Rafale Export ont été commandés (80 Émirats Arabes Unis, 6 Grèce, 6 Indonésie), contre 49 (37 Rafale Export et 12 Rafale France) en 2021.

64 Falcon(*) ont été commandés, contre 51 en 2021.

(*) Ce chiffre est net des annulations de commandes russes.

AVIONS LIVRÉS EN 2022

14 Rafale (13 Export et 1 France) ont été livrés, pour une prévision de 13 livraisons. Pour mémoire, 25 Rafale Export ont été livrés en 2021.

32 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 35.

Pour mémoire, 30 Falcon ont été livrés en 2021.

AVIONS EN CARNET DE COMMANDES

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes inclut :

164 Rafale contre 86 Rafale au 31 décembre 2021,

contre 86 Rafale au 31 décembre 2021, 87 Falcon contre 55 Falcon au 31 décembre 2021.

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Le Groupe Dassault Aviation publiera le 9 mars 2023 ses résultats annuels complets.

Les chiffres ci-dessus ne concernent que le nombre d’avions neufs . Le Groupe rappelle que les montants en euros seront publiés le 9 mars 2023.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2021, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 400 collaborateurs dassault-aviation.com

