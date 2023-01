亞太頭部運營商利用 Synchronoss Email Suite 為實現大幅增長提供有力保障,使用者數量超過 5 千萬

公司持續擴大 Mx9 Messaging Platform 的現有本地部署規模,提供了一系列全新功能,旨在確保郵件傳送安全、數據保密性,進一步提升使用者體驗

January 04, 2023 15:22 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES