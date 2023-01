Dékuple prend une participation majoritaire dans Smart Traffik et renforce ses solutions au service des marques du Retail

Paris, le 5 janvier 2023 (8h00) - Le Groupe Dékuple, expert du data marketing cross-canal, annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société Smart Traffik, éditeur de solutions SAAS dédiées aux enseignes et aux marques souhaitant générer du trafic qualifié en ligne et en point de vente. Cette nouvelle opération de croissance externe permet de renforcer les expertises du Groupe dans le conseil et la mise en œuvre de dispositifs data-marketing pour le Retail et d’apporter de nouvelles solutions innovantes en réponse aux fortes mutations de ce secteur.

Fondée en 2012 par Laurent Simonin, Emmanuel Isnard et Yann Gilquin, Smart Traffik est un éditeur de solutions Web-to-Store en mode SAAS répondant aux nouveaux enjeux du monde du Retail et contribuant à optimiser la performance business de 120 enseignes et marques représentant plus de 25.000 points de vente.



Son offre de solutions innovantes activables rapidement s’articule autour de 2 axes principaux :

La génération de leads qualifiés en magasins via :

- le Presence Management pour donner de la visibilité on-line aux points de vente,

- le Click and Collect pour rendre accessible les produits depuis les carrefours d’audience (Local Product),

- la prise de rendez-vous en ligne multi-plateforme pour les services des retailers (Smart reserve).

La mesure omnicanale de l’efficacité des investissements média, l’attribution marketing et l’optimisation des campagnes publicitaires (oKube).

Ce rapprochement permet au Groupe Dékuple de renforcer ses savoir-faire technologiques en matière de Retail Marketing, secteur de clientèle en fort développement depuis 2020 du fait des importantes mutations que connaît ce marché.

« Le Groupe Dékuple accompagne depuis de nombreuses années les marques du Retail dans leur digitalisation, leur datafication, le cross-canal et l’omnicanal. La crise du Covid a accéléré ces phénomènes. Mais le point de vente, qui génère 86% des ventes, reste au cœur des enjeux et des préoccupations des retailers. Nous les aidons donc en drive-to-store et en mesure de la performance de ces campagnes. La fin programmée du prospectus en raison des effets conjugués de la hausse des coûts du papier, des enjeux environnementaux et de la probable généralisation de « OUI PUB » nécessite de revoir et d’adapter les investissements et les leviers marketing vers davantage de performance et de ROI, dans un contexte de consommation impactée par l’inflation. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’accueillir Smart Traffik et ses 40 collaborateurs dans l’écosystème des solutions du Groupe Dékuple. Cet adossement va aider Smart Traffik à développer ses solutions SAAS et proposer de nouveaux leviers de performance aux retailers. D’autre part, au même titre que les partenaires et clients actuels de Smart Traffik, les différentes entités du Groupe Dékuple vont pouvoir développer leur accompagnement et créer de nouvelles offres permettant à nos clients retailers de mieux cibler, mieux investir dans des leviers pertinents, mesurables et performants à même de générer davantage de retour sur investissement » explique Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe Dékuple.

« Nous sommes très heureux d’intégrer un acteur de grande envergure comme le Groupe Dékuple que nous avons choisi pour la compatibilité de nos ADN et de nos visions. C’est un groupe de multi-entrepreneurs au sein duquel nous allons pouvoir conserver notre autonomie et qui va nous apporter les moyens de développer nos offres en toute indépendance. Nous allons pouvoir nouer des synergies commerciales fortes avec l’ensemble des entités du Groupe qui travaillent pour les acteurs du Retail tout en renforçant nos relations avec les partenaires et annonceurs avec lesquels nous collaborons déjà. En rejoignant Dékuple, nous souhaitons également contribuer et profiter de son ambition européenne et internationale avec nos solutions technologiques pensées pour des enseignes et des marques d’envergure internationale. » développe Laurent Simonin, co-fondateur et CEO de Smart Traffik.

Le Groupe Dékuple travaille depuis 2022 avec Smart Traffik et a développé en synergie plusieurs projets pour de grandes marques du Retail, comme BUT dont les dispositifs Drive-to-Store ont remporté un trophée Or aux Trophées du Marketing 2022.

Cette nouvelle opération de croissance externe, qui porte à 9 le nombre d’entreprises ayant rejoint Dékuple en l’espace de 3 ans, s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe visant à se positionner en leader européen du data marketing d’ici 2025.

Smart Traffik est une société rentable et en croissance, qui devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 2,5 M€ en 2022. La société sera consolidée dans les comptes de Dékuple à compter du 1er janvier 2023.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques dont 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 900 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

À propos de SMART TRAFFIK

Fondée en 2012, Smart TraffiK conçoit, développe et commercialise des solutions web-to-store en mode Saas et/ou sur mesure pour assurer la visibilité des informations magasins, produits et/ou des services sur les principaux carrefours d’audience du web.

Grâce à son offre de solutions web-to-store innovantes, activables rapidement et à ses partenariats (Google, Facebook, Criteo…), Smart Traffik permet aux enseignes et aux marques de générer des leads qualifiés de manière efficace tout en enrichissant l’expérience client.

Présente en France (Paris, Lyon) et aux USA (Chicago), la société compte 40 collaborateurs et travaille pour 120 marques.

