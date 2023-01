Indkaldelse til valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S

Investeringsforeningen Jyske Invest indkalder til Investorforum. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 98 har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, som Jyske Invest Fund Management A/S administrerer, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S. Investorforum afholdes efter selskabets vedtægter § 12 samt valgregulativ udarbejdet af bestyrelsen for selskabet. Valgregulativet kan ses af bilag til indkaldelsen på jyskeinvest.dk.

Forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant kan indsendes fra den 5. januar 2023 og skal være modtaget hos Jyske Invest Fund Management A/S senest den 26. januar 2023 kl. 16.00.

Investor kan ikke opstille sig selv som kandidat, og hver investor kan kun opstille én kandidat.

Valghandlingsperioden løber fra den 6. februar til og med 13. februar 2023. Valget afvikles elektronisk.

Der henvises til valgregulativet og indkaldelsen på jyskeinvest.dk for yderligere informationer omkring valg af investorrepræsentant, herunder kravene til kandidater.

Vedhæftet fil