Selskabsmeddelelse nr. 12 2022/23

Allerød, 5. januar 2023

Trading update for 3. kvartal 2022/23

(1. oktober – 31. december 2022)

Rekordhøjt julesalg i Matas

Matas realiserede en samlet omsætning på DKK 1.396 mio. for 3. kvartal 2022/23 mod DKK 1.378 mio. for 3. kvartal 2012/22, svarende til en stigning på 1,2% sammenlignet år for år. Det underliggende salg steg med 1,2% i kvartalet.





Den rapporterede omsætningsvækst steg kraftigt igennem kvartalet, fra et fald i oktober, som var oppe mod høje sammenligningstal, efterfulgt af en pæn salgsfremgang i november for til sidst at ende året med et rekordhøjt julesalg.





Antallet af transaktioner steg med 2,3% til 6,76 mio. og den gennemsnitlige basket size faldt med 0,9% til DKK 202,7 i kvartalet.





Onlinesalget steg med 15,4% til DKK 405 mio. i 3. kvartal drevet af en fremgang i antallet af transaktioner samt en øget konverteringsrate. Matas’ fysiske butikker realiserede i 3. kvartal 2022/23 et salg på DKK 966 mio., hvilket er en nedgang på 3,4% grundet reduceret kundetrafik i butikkerne i mindre byer.





Mass Beauty rapporterede et øget salg i kvartalet understøttet af en salgsstigning af egne mærker, makeup samt hudplejeprodukter. High-End Beauty samt Health and Wellbeing realiserede et salg på niveau med 3. kvartal 2021/22.





Kundetilfredsheden forblev på det rekordhøje niveau fra 2. kvartal med en Net Promotor Score på 75 på matas.dk og 73 i butikkerne.





Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler:

“Julehandlen i Matas var funklende. Vi har ekspederet et rekordhøjt antal kunder, fastholdt vores høje kundetilfredshed og afsluttet kvartalet med det hidtil største dagssalg den 23. december.

Tallene bekræfter vores vækststrategi. Generelt har 2022 været en kamp mod tyngdekraften. Sidste år oplevede vi et forbrugsboom efter genåbningen af samfundet. I løbet af 2022 har stigende priser og energiregninger udhulet forbrugertilliden og husholdningernes købekraft. Ydermere har Travel Retail genvundet momentum og danskerne bruger igen penge på serviceydelser frem for varekøb. Alligevel viser Matas sig at være robust i krisetider og vi vokser på grund af vores høje kundetilfredshed samt udvidelsen af vores sortiment på matas.dk”.

Matas præciserer sine forventninger til regnskabsåret 2022/23 og forventer nu en omsætningsvækst på 1% til 3% mod et tidligere udmeldt spænd på 1% til 4%. EBITDA-marginen før særlige poster forventes at lande mellem 17%-18%, hvilket er på samme niveau som tidligere udmeldt. Der henvises til side 18 i årsrapporten 2021/22 for yderligere forklaring af antagelser til forventningerne.

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2022/23 offentliggøres den 8. februar 2023.

