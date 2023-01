Janssen soumet une demande d’autorisation de mise sur le marché à l’Agence européenne des médicaments en vue de l’approbation du talquétamab pour le traitement des patients présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire

French Spanish

BEERSE, Belgique, 05 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le laboratoire pharmaceutique Janssen du groupe Johnson & Johnson a annoncé aujourd’hui la soumission d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) à l’Agence européenne des médicaments (EMA) en vue de l’approbation du talquétamab pour le traitement des patients présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR). Le talquétamab est un anticorps bispécifique prêt à l’emploi, en cours de développement clinique, qui réoriente les cellules T et cible à la fois le GPRC5D, une nouvelle cible médicamenteuse présente sur certaines cellules normales, mais surexprimée sur les cellules myélomateuses, et le CD3 sur les cellules T.1

« Malgré les progrès réalisés, les besoins des personnes présentant un myélome multiple fortement prétraité ne sont toujours pas satisfaits, car seuls 30 % des patients exposés à la triple classe de médicaments répondent aux options thérapeutiques actuellement disponibles », déclarait Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), directeur principal du domaine thérapeutique hématologie EMEA, Janssen-Cilag Limited. « Les approches thérapeutiques innovantes telles que le talquétamab, qui réorientent de nouvelles cibles cellulaires, sont essentielles pour améliorer les résultats des patients, et nous sommes impatients de travailler avec l’EMA pour apporter, dès que possible, le talquétamab à ceux qui ont besoin de nouvelles options thérapeutiques. »

En novembre 2022, l’EMA a accordé une évaluation accélérée pour le talquétamab. L’évaluation accélérée réduit le délai d’examen d’une AMM et est accordée lorsqu’un médicament présente un intérêt majeur pour la santé publique et l’innovation thérapeutique.2

Cette AMM est étayée par les données des phases I et II de l’étude MonumenTAL-1, première étude sur le talquétamab réalisée chez l’homme (phase I : NCT03399799 ; phase II : NCT04634552) chez des patients présentant un MMRR qui ont reçu plus de trois lignes de traitement antérieures.3,4,5 Les premiers résultats de la phase II de l’étude ont été présentés lors du congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) de 2022 dans le cadre d’une session scientifique orale (résumé n° 157).5 Ces données ont été présentées dans le cadre du point presse de l’ASH et ont été sélectionnées pour faire partie de la session « Best of ASH », qui souligne les principaux thèmes scientifiques et cliniques présentés lors du congrès. Les résultats de la phase I de l’étude MonumenTAL-1 ont été récemment publiés dans The New England Journal of Medicine.6

« Alors que nous approfondissons notre compréhension scientifique du myélome multiple, nous nous concentrons sur la progression de notre portefeuille de thérapies innovantes afin de traiter cette maladie complexe et répondre aux besoins des patients », déclarait Peter Lebowitz, M.D., Ph.D., Responsable mondial du domaine thérapeutique, Oncologie, Janssen Research & Development, LLC. « La soumission d’aujourd’hui en Europe marque une autre étape importante dans notre progression et notre ambition de transformer le traitement du myélome multiple. »

La demande auprès de l’EMA fait suite à une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit biologique (BLA) soumise à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en décembre 2022 en vue de l’approbation du talquétamab pour le traitement du MMRR.

À propos du talquétamab

Le talquétamab est un anticorps bispécifique prêt à l’emploi, en cours de développement clinique, qui réoriente les cellules T et cible à la fois le GPRC5D, une nouvelle cible de traitement du myélome multiple, et le CD3 sur les cellules T.1,5 Le GPRC5D est fortement exprimé sur les cellules du myélome multiple et le CD3 est impliqué dans l’activation des cellules T.1,7

Le talquétamab, qui est administré par injection sous-cutanée, est actuellement évalué dans plusieurs études en monothérapie et en association.3,4,8,9,10,11,12

Outre l’évaluation accélérée accordée par l’EMA en novembre 2022, le talquétamab a reçu la désignation « PRIority MEdicines (PRIME) » de l’EMA en janvier 2021 et la désignation « Breakthrough Therapy » de la FDA des États-Unis en juin 2022 . Janssen a également reçu la désignation « Orphan Drug » pour le talquétamab de l’EMA en août 2021 et de la FDA en mai 2021 .

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés « plasmocytes », que l’on trouve dans la moelle osseuse.13,14 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes malins se modifient et se développent de manière incontrôlée.13 En Europe, plus de 50 900 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2020, et plus de 32 400 patients sont décédés.15 Si certains patients atteints d’un myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale.16

À propos du laboratoire pharmaceutique Janssen du groupe Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie appartient au passé. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l’accès par l’ingéniosité et en guérissant le désespoir par tous nos efforts. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence, à savoir les troubles cardiovasculaires, le métabolisme, et la rétine, l’immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l’oncologie et l’hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse suivante : www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour découvrir nos dernières actualités. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des laboratoires pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact du traitement par le talquétamab. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, de tout autre laboratoire pharmaceutique Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les difficultés et incertitudes inhérentes à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude quant à la réussite clinique et à l’obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant à la réussite commerciale ; les difficultés et retards de fabrication ; la concurrence, notamment les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les problèmes d’efficacité ou d’innocuité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, notamment les réformes mondiales en matière de soins de santé ; et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 2 janvier 2022, ainsi que dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors, » ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et dans d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni les laboratoires pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

