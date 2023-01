Réunies sous la marque unique Saaswedo, les trois entreprises (Saaswedo, Taas et Mobility Plus) fusionnent pour former l’acteur global de référence sur le marché de la gestion du digital Workplace. À travers cette annonce structurante, Saaswedo pose les bases de son nouveau plan de croissance sur les prochaines années et se dote d’une organisation agile qui lui permettra de se positionner comme un guichet unique pour mener à bien les projets qui lui sont confiés par ses clients.

En effet, à ce jour, Saaswedo est l’un des seuls acteurs du marché à pouvoir réunir toutes les expertises nécessaires pour construire, piloter et gérer un projet de Digital Workplace (notamment sur la partie téléphonie mobile). Ainsi, les clients du nouvel ensemble pourront accéder à des prestations de conseil, mais aussi à des technologies de pointe utilisées par un grand nombre d’entreprises en France comme à l’international.

Une organisation centralisée permettant de préparer l’avenir

Au niveau organisationnel, chaque marque devient désormais un business unit (conseil, logiciel, intégration et infogérance). Cette organisation spécifique contribuera à favoriser le travail d’équipe et à simplifier la mise en œuvre des projets déployés. Les clients pourront ainsi accéder à une offre intégrée et industrielle.

La fusion des entreprises répond également à la nécessité d’accéder à une taille critique pour le groupe qui connait une très forte croissance de ses activités sur le segment des ETI et des grands comptes. En ce sens, la réunion de moyens et d’équipes est un réel atout et permet de créer une structure pure Player en capacité de rivaliser avec les plus grands acteurs du marché.

Poser les bases d’une nouvelle stratégie de croissance

Cette réunion d’expertise marque aussi le départ d’une nouvelle phase de croissance externe pour le nouvel ensemble qui souhaite procéder à court terme à différents rachats pour accroitre ses parts de marché et son empreinte régionale, notamment aux États-Unis qui est un marché cible pour le groupe français. Enfin, cette organisation va pouvoir initier une nouvelle campagne de recrutement pour intégrer de nouveaux talents et dépasser à court terme les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Au niveau des équipes, l’ensemble des managers et des collaborateurs des trois sociétés sont conservés.

Christian COR, Saaswedo : « Nous sommes fiers d’annoncer cette opération structurante qui positionne Saaswedo sur une nouvelle échelle et nous permet de lancer notre nouveau plan de développement sur les prochaines années.

Gilles MEZARI, Taas & Mobility Plus : « Nous allons bénéficier d’un savoir-faire éprouvé qui permet d’offrir aux équipes du nouvel ensemble, à nos partenaires et à nos clients des perspectives prometteuses. Saaswedo a vocation à devenir l’acteur de référence du marché pour gérer efficacement la digital Workplace. »