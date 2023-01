Assistant(e) Plus crée la série de Webinaires AP LIVE

Trois mois après avoir rejoint le groupe média phygital Blitzzz Media, le magazine Assistant(e) Plus , leader sur les fonctions d’assistanat et d’office management, rénove en profondeur son offre éditoriale et lance la série de webinaires « efficacité pro » AP LIVE.

Assistant(e) Plus, écosystème informationnel de référence dédié aux fonctions d’assistance dans l’entreprise, intègre un magazine papier trimestriel sur abonnement, un site web, une panoplie de newsletters thématiques, des bases de données et de l’événementiel.

Racheté par Blitzzz Media, Assistant(e) Plus refond son offre éditoriale avec, en priorité le renforcement du rôle du journalisme de conseil et d’utilité, pour mieux accompagner assistantes de direction et office managers dans leurs missions au quotidien, mais aussi plus largement contribuer à relever la qualité des contenus digitaux en droite ligne des récentes évolutions de l’algorithme de Google. Le tout pour mieux informer et aider dans les choix, les usages ou les pratiques métier.

Au menu : dossiers spéciaux opérationnels (digital, RH, travail hybride, formation…), collection de mini-books Les Essentiels d’Assistant(e) Plus, chaine de TV web APTV, et lancement ce mois de la série de webinaires « efficacité pro » AP LIVE.

AP Live » est une série exclusive de webinaires professionnels avec de grands acteurs, associations, consultants, formateurs, fournisseurs de services… Chaque mois, un rendez-vous pour progresser dans son travail, animé par Pascal Minguet, journaliste, animateur de conférences et animateur radio. « Un format d’événementiel et de contenu puissant pour apprendre, découvrir, échanger avec des experts via une animation interactive, la possibilité de one to one avec des spécialistes, etc. » explique Florent D’Amato, éditeur d’Assistant(e) Plus.

Le format :

- un webinaire par mois

- durée : 45 minutes

- en live, et accessible en replay

- entre 2 et 4 experts

- possibilités de one to one

- des thématiques opérationnelles directes pour vos besoins : productivité, efficacité, changements métiers, QVT…

- animation par un journaliste professionnel (presse écrite, radio, animateur de conférences)

Au menu des prochains mois :