Kia Canada termine l’année 2022 en beauté, avec le meilleur mois de décembre de son histoire

La marque célèbre deux mois records consécutifs à la fin de l’année 2022, avec un total de 6 469 unités vendues en novembre et 5 466 en décembre



Les véhicules les plus vendus incluent les populaires Seltos, Forte et Sportage

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés ont également atteint des records historiques en novembre et en décembre



TORONTO, 05 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après un mois de novembre record, Kia Canada termine l’année 2022 avec un nouveau record de vente en décembre. En effet, le constructeur a livré 5 466 unités, ce qui représente une augmentation de 67,4 % par rapport au mois de décembre 2021. Le Seltos figure en tête du palmarès, atteignant 1 286 unités, suivi de près de la Forte, totalisant 1 164 unités, et du tout nouveau Sportage avec 631 ventes. Le Seltos demeure le modèle le plus vendu pour la deuxième année consécutive, accumulant un total de 16 165 véhicules vendus cette année, une augmentation de 11,9 % par rapport à l’année 2021.

Les ventes des véhicules d’occasion certifiés continuent leur augmentation. En novembre 2022, 856 de ces véhicules ont été vendus, doublant pratiquement le record précédent de 478 ventes établi en novembre 2020. Décembre 2022 a également battu des records, grâce à la livraison de 663 unités.

« Terminer l’année avec deux mois records consécutifs malgré les défis auxquels le secteur automobile est confronté actuellement est remarquable, » souligne M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Nous sommes impatients de commencer une nouvelle année et de collaborer avec nos concessionnaires pour offrir aux Canadiens des produits innovants et inspirants. »

Les consommateurs peuvent actuellement découvrir les derniers véhicules de Kia Canada lors des salons de l’Auto organisés un peu partout au Canada. Le tout nouveau Niro 2023 entièrement redessiné sera dévoilé pour la première fois au Salon international de l’auto de Montréal, du 20 au 29 janvier 2023, et sera exposé lors du salon international de l’auto de Toronto, du 17 au 26 février 2023.

Pour obtenir davantage de renseignements sur la gamme des véhicules Kia, veuillez visiter www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.